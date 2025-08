Sido in Dortmund: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Am 7. und 8. August kommt der Rapper für zwei Konzerte in den Westfalenpark. Hier alle Infos dazu.

Sido spielt am Donnerstag (7. August) und Freitag (8. August) zwei Shows im Westfalenpark in Dortmund. Die Termine sind Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere. Diese führte den Rapper unter anderem bereits nach Berlin, Dresden und Hamburg. Hier alle Informationen zu seinen anstehenden Gigs in Dortmund.

Tickets

Die Konzerte von Sido im Westfalenpark Dortmund sind nicht ausverkauft. Tickets in der noch verfügbaren Stehplatz-Kategorie 3 sind über Eventim erhältlich. Der Preis liegt bei 75 Euro pro Karte.

Zeiten & Support

Die Shows des Rappers beginnen jeweils um 19 Uhr. Infos zum Einlass sowie zu einem möglichen Support-Act gibt es bisher nicht.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Steig ein!

Mein Block

Goldjunge

Strassenjunge

Halt dein Maul

Meine Jordans

Hey Du

Bilder im Kopf

Ackan

Fuffies im Club

Löwenzahn

Augen auf

Leben vor dem Tod

Der Himmel soll warten

Melatonin

Du musst auf dein Herz hören

Mein Testament

Wie Papa

Ein Teil von mir

Mama ist stolz

Gar nicht mal so glücklich

Ja man

Masafaka

Das Buch

Westberlin

2002

Leere Hände

Geschlossene Augen

Follow

Monet

30-11-80

Schöner Tag

Mama hat gesagt

Ne Leiche

Carmen

Medizin

Liebe

Mit Dir

Tausend Tattoos

Astronaut

Schlechtes Vorbild

Arschficksong

Anfahrt & Parken

Die Adresse des Westfalenpark in Dortmund lautet: An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt ab Dortmund Hauptbahnhof mit der U 45 Richtung Westfalenhallen oder der U49 Richtung Hacheney bis zur Haltestelle „Westfalenpark“.

Für Autofahrer:innen stehen mehrere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze für den Westfalenpark zu nutzen. Diese sind der Parkplatz F1/F2 am Eingang Blütengarten (Zufahrt über B54) und Parkplatz F3 am Eingang Buschmühle.

Wetter

Am Donnerstag (7. August) liegen die Höchsttemperaturen bei 25 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Für Freitag (8. August) sind maximale Temperaturen von 22 Grad vorhergesagt. Dabei bleibt es überwiegend wolkig mit ein wenig Sonne.