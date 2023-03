Vom „Schrottmüllpianist“ zum Oscar-Preisträger: Wer ist dieser Hauschka?

Volker Bertelmann alias Hauschka ist „Düsseldorfer des Jahres 2018“, war einst Teil der Vorbands der Fantastischen Vier und Sigur Rós – und trägt jetzt, im Jahr 2023, einen Oscar in der Kategorie „Beste Filmmusik“ für einen Kriegsfilm. Wie passt das zusammen? Wir haben uns den Musiker näher angesehen, um herauszufinden, wer Hauschka eigentlich ist.

Straight Outta Düsseldorf – mit Schrottmüll im Klavier

Volker Bertelmann wurde 1966 im Siegerland, Nordrhein-Westfahlen, geboren und ist heute ein deutscher Komponist und Pianist, der auch unter seinem Künstlernamen Hauschka veröffentlicht. So richtig bekannt wurde er aber erst im vergangenen Jahrzehnt; insbesondere, als er begann Musik zu machen, für die er die Saiten seines Klaviers mit Kronkorken, Plastikfolie und anderen Dingen präparierte.

Bertelmanns Anfänge: HipHop-Vorband der Fantastischen Vier

Bevor Bertelmann einen Oscar in den USA gewann und Klaviere präparierte, schien er ein halbes Leben lang auf Orientierungsreise gewesen zu sein. Schon sehr jung, im Alter von 14 Jahren, gründete er seine erste Rockband, es folgten später Auftragsarbeiten für Fernsehmusik, mit 18 schrieb er die Musik für zwei Folgen der ZDF-Serie „Ein Fall für Zwei“. Danach kamen Tätigkeiten als Sänger, ein Studium der Medizin und später BWL (beides abgebrochen, um sich wieder der Musik zu widmen).

In den 90er-Jahren spielte er schließlich in der Indie-HipHop-Band God’s Favorite Dog, die es sogar schaffte, Vorband der Fantastischen Vier zu werden.

Psychischer Zusammenbruch nach ausbleibendem Erfolg

Doch nach später ausbleibenden Erfolgen verlor die Band ihren Plattenvertrag und löste sich auf. Das holte Bertelmann erstmal auf den Boden zurück, wie er „Deutschlandfunkkultur“ 2007 erzählte: „Die Band trennte sich, mein bester Freund und Bandkollege ging ins Kloster, meine Freundin trennte sich von mir und das waren diese drei Sachen, die alle in einem Jahr passierten und ich hab mir dann gesagt, egal, ich mach weiter. Und ungefähr nach anderthalb Jahren bin ich zusammengebrochen, da ging gar nichts mehr, ich war einfach ans Bett gefesselt, ich hatte einfach totale Wahrnehmungsstörungen. Also psychisch und körperlich war ich einfach ein Wrack.“

Auf nach Düsseldorf, Klaviere präparieren

Nach einer Phase des Suchens und der Heilung zog Bertelmann schließlich nach Düsseldorf, begann wieder mit dem Musikmachen und griff auf seine mehrjährige Ausbildung als klassischer Pianist zurück. Aber alles andere als auf die klassische Art: Für seine Musikstücke präparierte er nun Klaviere – mit Schrottmüll, Tischtennisbällen und Co. Diese Technik wurde ursprünglich unter anderem bekannt durch John Cage, einen US-amerikanischen Komponisten und Künstler des 20. Jahrhunderts, der die Technik des „präparierten Klaviers“ erfand (also an bestimmten Stellen der Saitenchöre eines Pianos Gegenstände wie Radiergummis, Nägel, Papier usw. einzusetzen. Diese sollen dann beispielsweise Mehrklänge, Flageoletttöne oder perkussive Klänge hervorbringen).

Hauschka war geboren und Filmmusiken folgten

Fortan komponierte Bertelmann seine Musik unter dem Pseudonym Hauschka. Er wurde Vater, es folgte das Album „The Prepared Piano“ im Jahr 2005, zahlreiche Zusammenarbeiten mit diversen Künstler*innen wie Hildur Guðnadóttir und auch Sigur Rós trudelten ein.

Die erste Oscarnominierung

Nach ein paar erfolgreicheren Jahren erhielt er 2017 schließlich eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe Award für seine Zusammenarbeit mit Dustin O’Halloran an der Filmmusik zum Spielfilm „Lion – Der lange Weg nach Hause“. Ende Juni 2018 wurde Bertelmann ein Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Der erste Oscar

2022 erschuf er schließlich die Musik zu Edward Bergers Anti-Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Hauschka alias Volker Bertelmann wurde im Rahmen der 95. Oscarverleihung mit dem Preis für die beste Filmmusik ausgezeichnet.

Oscars 2023: „Everything Everywhere All at Once“ gewinnt Oscar für den besten Film

Oscars 2023: Halle Berry ersetzt Will Smith

Oscars 2023: Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ mehrfach ausgezeichnet