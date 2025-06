Sind DAS die Secret Acts bei Rock am Ring und Rock im Park?

Rock am Ring 2025: Die Stausituation bei Rock am Ring

Rock am Ring 2025: Sicherheit und Respekt an höchster Stelle

Rock am Ring macht es 2025 besonders spannend: Insgesamt drei Slots hat das Festival für Very Special Guests reserviert. Immerhin einen davon haben die Festivalveranstalter bereits verraten. Knocked Loose werden am Freitagnachmittag ab 16:30 Uhr auf der Utopia Stage spielen und zeigen, warum sie mit ihrem Hardcore-Punk sogar bei den diesjährigen Grammys für einen Award nominiert waren.

Bleibt jedoch die Frage, wer das Festival eröffnen wird und wer als zweites auf der Utopia Stage am Nürburgring spielen wird. Hierzu hält sich die Festivalleitung nach wie vor bedeckt. Allerdings hat sie eine Umfrage auf dem Campingplatz gestartet und die Besucher gebeten, ihre Tipps abzugeben.

Die Secret Acts bei Rock am Ring: Auf diese Band tippen viele

In einem Social-Video tippen einige auf Kraftklub. Gar nicht so abwegig, da die Band noch am Donnerstag (05.06.) eine kostenlose Show in Köln gespielt hat. Die Band hätte es somit nicht weit bis zum Nürburgring. Zudem macht sie gerade Promo für ihre bevorstehende Tour und das neue Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“, das am 28. November 2025 erscheint. Allerdings haben Kraftklub schon 2024 bei Rock am Ring gespielt.

Linkin Park bei Rock am Ring?

Eine Besucherin, die interviewt wurde, hofft doch noch auf ein Wunder und dass Linkin Park bei Rock am Ring auftreten werden. Das wurde allerdings bereits vom Festival dementiert und sicher wäre der kleine Nachmittagsslot etwas zu klein für einen Auftritt auf dem Mega-Festival.

Ein weiterer Wunsch ist Trailerpark. Das ist schon glaubwürdiger, schließlich hat die Band erst vor Kurzem ein mögliches Comeback angeteasert.

Für Rock im Park dürfte die Überraschung weniger groß ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die Acts die gleichen sein werden. Die Very Special Guests sind jedoch erst für den Sonntag auf der Utopia Stage eingeplant – und das zu einer Zeit, zu der sich viele wohl noch auf dem Campingplatz ausruhen. Los geht es schon um 11:15 Uhr, der zweite Secret Act spielt dann um 12:45 Uhr und Knocked Loose haben einen Slot um 14:15 Uhr erhalten.