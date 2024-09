Sind Winona Ryder und Keanu Reeves etwa verheiratet?

Im Jahr 1992 drehten Winona Ryder und Keanu Reeves eine Hochzeitsszene – doch könnte diese Szene mehr gewesen sein?

Es ist eine der kuriosesten Geschichten aus Hollywood: Winona Ryder und Keanu Reeves könnten seit über drei Jahrzehnten verheiratet sein – und das, ohne es wirklich zu wissen. Im Jahr 1992 standen sie gemeinsam für „Bram Stoker’s Dracula“ vor der Kamera. In diesem Film spielten sie die Rollen von Mina und Jonathan Harker, einem Paar, das sich das Jawort gibt.

Doch diese fiktive Hochzeit könnte weit mehr gewesen sein als nur eine Szene für die Leinwand. Über drei Jahrzehnte später sorgt diese Geschichte weiterhin für Spekulationen – auch beim Schauspielpaar selbst.

Die Behauptung erhielt zusätzliche Glaubwürdigkeit durch die Aussagen von Francis Ford Coppola, dem Regisseur von „Dracula“. In einem Interview mit dem „Guardian“ äußerte sich Coppola zu den Dreharbeiten der Hochzeitsszene und gab an, dass die Trauung tatsächlich vollzogen wurde: „Als wir fertig waren, haben wir realisiert, dass Keanu und Winona als Resultat dieser Szene und dieser Zeremonie tatsächlich verheiratet sind“.

Eine Ehe, die in Textnachrichten weiterlebt

In einem Interview für den „Happy Sad Confused“-Podcast sprach Winona Ryder jetzt über ihre anhaltende Freundschaft mit Keanu Reeves und sagte, dass sie sich in ihren Textnachrichten noch immer gegenseitig als „Ehemann“ und „Ehefrau“ bezeichnen. „An seinem Geburtstag schreibe ich: ‚Alles Gute zum Geburtstag, mein Ehemann.‘ Und er antwortet mit: ‚Hey, meine Frau, ich liebe dich. KR 57‘“, so Ryder.

Trotz dieses außergewöhnlichen Gerüchts führen beide Schauspieler unabhängige Leben mit ihren jeweiligen Partnern. Keanu Reeves ist seit 2018 mit der Künstlerin Alexandra Grant zusammen, während Winona Ryder seit 2011 in einer festen Beziehung mit dem Modedesigner Scott Mackinlay Hahn lebt.