Sie kann nun mit ihrem Mann die Liebe feiern, nachdem MacGowan aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

The-Pogues-Sänger Shane MacGowan ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er im Dezember 2022 wegen seiner potenziell lebensbedrohlichen Enzephalitis-Erkrankung dort eingeliefert wurde. Eine weitere gute Neuigkeit aus dem Hause MacGowan: Seine Frau Victoria Mary Clarke, teilte via Social Media mit, dass sie inzwischen ihr fünftes Ehe-Jubiläum feiern würden.

Obwohl die Journalistin und der heute 65-jährige Singer-Songwriter seit mehreren Jahrzehnten zusammen sind, gaben sie sich erst im November 2018 in Kopenhagen, Dänemark, das Ja-Wort. Und um diesen fünften Hochzeitstag mit ihrem Mann gebührend zu zelebrieren, veröffentlichte Clarke ein Foto vom Hochzeitstag via Instagram.

In dem Instagram-Beitrag vom Sonntag (26. November) teilte Clarke ein Bild, auf dem sie in einem roten Kleid lachend zu sehen ist, während MacGowan zurücklächelt. Die 57-Jährige schrieb zu dem Foto: „Dies ist eines meiner Lieblingsbilder von unserer Hochzeit vor genau fünf Jahren. Nach Kopenhagen zu kommen war eine ziemliche Leistung, und ich denke, einfach all die Dinge zu überstehen, die wir alle durchgemacht haben, um am Leben zu sein, war eine enorme Leistung!“

Sie fügte hinzu: „Es war wunderschön, so viel Liebe zu spüren“, und dankte im Anschluss einzelnen Leuten für ihre Unterstützung.

Shane McGowan: Fotos aus dem Krankenhaus

MacGowan („Fairytale of New York“) sieht sich seit einigen Jahren gesundheitlichen Problemen gegenüber: Über Monate hinweg kämpfte der Ire im St. Vincent’s Hospital gegen eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Er leidet unter viraler Enzephalitis, die das Gehirn anschwellen lässt. Clarke teilte deshalb auf Social Media regelmäßig Nachrichten über ihre Hoffnung, dass MacGowan bald nach Hause zurückkehren könne.

In einem Update vom Mittwochabend (22. November) machte Clarke ein Bild von MacGowan öffentlich, der lächelnd in einem Krankenhausbett mit Schal und Bommelmütze zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Shane wurde aus dem Krankenhaus entlassen! Wir sind den Ärzten, Krankenschwestern und dem Personal im St. Vincent’s zutiefst und ewig dankbar. Es ist das Beste! Und besonderer Dank geht an Tom Creagh und Brian Corscadden für eure Hilfe.“

Victoria Mary Clarke über Liebe, Angst und mentale Grenzen

Am 11. November teilte Clarke einen langen Text über die Liebe via Instagram. In dem Beitrag betonte sie die Schönheit und Kraft der Liebe, aber auch die Herausforderung, über die mentalen Grenzen dessen, was Liebe ist, hinauszugehen. Clarke wies außerdem darauf hin, dass das, was oft als Liebe bezeichnet wird, ihrer Meinung nach auch als Anhaftung, Verlangen oder Nähe interpretiert werden könne.

Bei tief empfundener Liebe könnten Ängste vor Verlust auftreten, die die eigene Vorstellungskraft übersteigen würden. Diese Ängste würden jedoch die Möglichkeit bieten, das Bewusstsein über die Grenzen des Verstandes hinaus zu erweitern und eine tiefere Verbindung zu sich selbst und anderen zu entdecken. Trotz der Angst vor dem Unbekannten ermutigte sie dazu, im Moment präsent zu bleiben und die Schönheit, Gnade und Freude inmitten von Herausforderungen zu erkennen.