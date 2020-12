Skandal: US-Schauspieler Ricky Schroder unterstützt mutmaßlichen Mörder

ME-Podcast

„NEVER FORGET – der 90er-Podcast“, Folge 14: Emo feat. Jan Schwarzkamp

Cry, Baby, Cry: In Folge 14 von „NEVER FORGET – der 90er-Podcast“ geht es um Emo – aber nicht um die Modeerscheinung in den Nullern, sondern um das oft so missverstandene gleichnamige Musikgenre von At The Drive-In über Jimmy Eat World bis Sunny Day Real Estate. Unser fachkundiger Gast mit gerichteter Brille: Jan Schwarzkamp.