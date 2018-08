Sleaford Mods kündigen neue EP an – hört hier den ersten Song

Mit ENGLISH TAPAS setzten Andrew Fearn und Jason Williamson im vergangenen Jahr ihren „Schimpfpunkrock“ fort und 2018 soll es auch so weitergehen. Sleaford Mods haben eine neue EP angekündigt. Sie wird schlichtweg „Sleaford Mods“ heißen und am 14. September 2018 erscheinen.

In einer kurzen Videobotschaft, deren Quintessenz ungefähr „Ihr habt gedacht wir verschwinden, weil wir scheiße sind, da habt ihr euch aber getäuscht, hier ist unsere neue EP“ ist, weist das Duo auf die EP, die Möglichkeit zum Vorbestellen und ihren neuen Song hin, der einer von fünf Tracks auf der EP sein wird.

The new EP ‘Sleaford Mods’ 5 brand new songs on all formats through @roughtraderecords out 14th September! Pre-order your copy and hear the first track “Stick In A Five and Go’ https://t.co/3zwouje1if pic.twitter.com/oqIxBSGKAs

— Sleaford Mods (@sleafordmods) August 10, 2018