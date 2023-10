Smashing Pumpkins: Gitarrist verlässt die Band nach 16 Jahren

Jeff Schroeder, langjähriger Gitarrist der Smashing Pumpkins, verkündet seinen Abschied.

Die Smashing Pumpkins werden zukünftig ohne ihren Gitarristen Jeff Schroeder auskommen müssen, der nach 16 Jahren in der Gruppe seinen Abschied angekündigt hat.

In einer gemeinsamen Erklärung bedankten sich die verbleibenden Mitglieder der Smashing Pumpkins bei Schroeder für seine „unermüdliche Hingabe für die Band“: „Worte können unsere Dankbarkeit und Wertschätzung für die Freundschaft, die er uns erwiesen hat, nicht ausdrücken. Er war in guten und in schwierigen Zeiten für SP da.“

„Eine der besten Entscheidungen meines Lebens“

Schroeder teilte seine Entscheidung mit einem Beitrag in den sozialen Medien mit. In diesem schrieb er: „Rückblickend ist es leicht zu sagen, dass ich 2007, als ich zu den Smashing Pumpkins kam, keine Ahnung hatte, worauf ich mich einlasse. Die Gelegenheit schien aus dem Nichts gekommen zu sein. Ich studierte an der UCLA und arbeitete an meiner Promotion in vergleichender Literaturwissenschaft, als mich ein enger Freund anschrieb und sagte, die Smashing Pumpkins suchten einen Gitarristen. Als großer Fan der Band war das Vorsprechen etwas, worin ich mich voll und ganz gestürzt habe. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.“

Jeff Schroeder schlägt einen neuen Weg ein

Obwohl Schroeder betonte, dass er „unglaubliche Erinnerungen“ während seiner Zeit in der Band sammelte, habe er sich letztendlich entschieden, seine Karriere in eine neue Richtung zu lenken: „Obwohl es eine sehr schwierige Entscheidung war, habe ich beschlossen, die Band zu verlassen, um Raum für die Erkundung eines leicht anderen Weges zu schaffen. Ich möchte Billy [Corgan], Jimmy [Chamberlin], James [Iha] und Jack [Bates] danken, dass sie nicht nur großartige Bandkollegen, sondern auch noch bessere Freunde waren. Ich werde es auf der Bühne mit euch vermissen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über die Smashing Pumpkins

Kürzlich wurde angekündigt, dass die Smashing Pumpkins im Jahr 2024 gemeinsam mit Green Day auf eine Stadiontournee durch die USA gehen werden, obwohl eine vollständige Liste der Termine noch nicht veröffentlicht wurde.

Ihre Platten-Epos ATUM: A ROCK OPERA IN THREE ACTS erschien im Zeitraum vom 15. November 2022 (ACT ONE), 31. Januar 2023 (ACTO TWO) und dem 5. Mai 2023 (ACT THREE). Billy Corgan begleitete den Release mit einer Podcast-Serie. Es ist das zwölfte Studiowerk der Smashing Pumpkins.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren