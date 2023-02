Tanlines kündigen mit der Single „Outer Banks“ neues Album an

Eric Emm und Jesse Cohen von Tanlines, 2009 in New York City. (Photo by Roger Kisby/Getty Images)

Das US-amerikanische Indie- und Electronic-Duo Tanlines hat seinen neuen Song „Outer Banks“ veröffentlicht und damit einhergehend die LP THE BIG MESS angekündigt. Das Album soll am 19. Mai erscheinen. Die Neuveröffentlichung kommt mit einem Desktop-Musikvideo daher, in dem Sänger Eric Emm und Jesse Cohen in einem Video-Call sitzen und eine Präsentation per Split-Screen die Lyrics zeigt.

„In dem Song geht es darum wie es ist, Perfektionist zu sein“, erklärte Emm in einer Presseerklärung. „Als ich ich jünger war dachte ich immer, es wäre ein Kompliment, wenn man so genannt wird. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich ziemlich belastend ist. Vor allem wenn es um irgendeine Zusammenarbeit geht. Zugeständnisse, Ausgleich und die Dinge einfach gehen zu lassen, das gehört alles dazu, damit sich der Aufwand am Ende auch gelohnt hat.“

Schon im Januar 2022 wurde das Album zusammen mit Produzent Patrick Ford in Emms Studio in Connecticut aufgenommen. Auf THE BIG MESS gehe es um „introspektive Männlichkeit“, so Emm, um Vater-Sohn-Beziehungen und die gesellschaftliche Erwartungshaltung gegenüber Beziehungen zwischen Männern. Das Albumcover ist ein Foto, das der Großvater von Emms Ehefrau 1952 in Griechenland machte und zeigt einen Mann mit grauem Vollbart, braunem Mantel und Gehstock. Auch die Tracklist für die LP wurde veröffentlicht.

01 The Big Mess

02 Outer Banks

03 New Reality

04 Burns Effect

05 Clouds

06 Unreal

07 Arm’s Length Away

08 Endless Love

09 Speed

10 Hold On

11 The Age of Innocence

Das Album folgt auf das vor acht Jahren erschienene HIGHLIGHTS, 2019 veröffentlichten Tanlines die EP PRESENTS.