Snoop Dogg ist Fackelträger bei den Olympischen Spielen 2024

Als einer der letzten Fackelträger wird der US-Rapper die Flamme bis zu einem Pariser Vorort tragen. Zudem wird er als Berichterstatter agieren.

Bereits am 16. April wurde die Flamme der Olympischen Spiele 2024 in der griechischen Hauptstadt Athen entzündet und überschritt am 8. Mai die Grenze nach Frankreich. Am Freitag (26. Juli), wenn die Sportwettkämpfe starten, soll das Symbol für Frieden und Freundschaft dann zu seinem Ziel gelangen – und dabei aushelfen soll auch Snoop Dogg. Wie lokale Medien berichten, soll der 52-Jähriger der vorletzte Fackelträger vor der Eröffnungszeremonie sein. Wer der letzte Träger sein wird und damit die Fackelwanderung zu Ende bringt, ist bislang noch unbekannt.

Snoop Dogg: Fackelträger und Sportmoderator

Snoop Dogg soll am Freitag (26. Juli) die Fackel durch den nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis tragen. Dort befinden sich nicht nur ein Teil des Olympischen Dorfes und das neue Wassersportzentrum, sondern auch das größte Stadion Frankreichs und Austragungsort der Spiele Stade de France. Die Beteiligung des US-Rappers bestätigte auch der Bürgermeister von Saint-Denis, Mathieu Hanotin, auf seinem X-Kanal: „Saint Denis: letzter Schritt vor dem Eiffelturm. Eine internationale Besetzung @SnoopDogg für die letzte Strecke der olympischen Flamme“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch Snoop Dogg wird bei den Olympischen Spielen nicht nur als Fackelträger agieren. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Sportreporter Mike Tirico wird der Rapper als Sportmoderator für die „NBC“-Olympiaberichterstattung aus Paris sorgen und die Spiele kommentieren. Nicht das erste Mal für Snoop Dogg, der bereits im Juni die „Olympic Trials“ in Eugene, Oregon kommentierte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicht der einzige Rapper

Neben Snoop Dogg wird auch der französische Rapper MC Solaar ein Fackelträger bei den Olympischen Spielen sein. Außerdem werden prominente Namen Frankreichs wie die Schauspielerin Laeticia Casta, die Filmregisseurin Alice Diop, der Paralympionike Charles-Antoine Kouakou und der Rugbyspieler Abdelatif Benazzi die Flammen am Freitag tragen.