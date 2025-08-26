Snoop Dogg verunsichert durch lesbisches Paar in Disneys „Lightyear“

von 
Snoop Dogg 2023

Snoop Dogg 2023  |  Snoop Doggs Enkel stellen Fragen zu lesbischem Paar in „Lightyear“ – er ist verunsichert

Foto: Getty Images for E11EVEN. Alexander Tamargo. All rights reserved.
Snoop Dogg kommt wohl bei Fragen seiner Enkel in Bezug auf gleichgeschlechtliche Paare ins Schwitzen

Snoop Dogg hat in einem Podcast-Interview über seine Erfahrungen beim Schauen von Disneys und Pixars Animationsfilm „Lightyear“ (2022) gesprochen. Der Rapper schilderte, er sei von einer Szene überrascht gewesen, in der zwei Frauen als Paar gezeigt werden, die ein Kind großziehen.

Denn eben dieser Filmmoment hätte wohl einen Rattenschwanz an Fragen seiner Enkel nach sich gezogen, denen er sich anscheinend nicht so ganz gewachsen fühlte. Warum das so ist, klärte er jedoch nicht auf.

Snoop Doggs Enkel stellen Fragen zu lesbischem Paar in „Lightyear“

Im Gespräch im Podcast „It’s Giving“ erzählte Snoop Dogg, er sei mit seinen Enkeln ins Kino gegangen, ohne zu wissen, dass der Film eine gleichgeschlechtliche Beziehung thematisiere. Während der Vorstellung habe sein Enkel ihn gefragt, wie zwei Frauen gemeinsam ein Kind bekommen könnten.

„Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich kam einfach, um den Film zu sehen“, sagte der Musiker. Solche Situationen würden ihn „verunsichern“, da er nicht auf Fragen dieser Art vorbereitet sei. Anscheinend hatte sich Snoop Dogg vorab auch nicht mit dem Film auseinandergesetzt.

„Lightyear“ als Spin-off von „Toy Story“ sorgt für Diskussionen

„Lightyear“, ein Spin-off der „Toy Story“-Reihe, zeigt die Figur Alisha Hawthorne (gesprochen von Uzo Aduba), die mit ihrer Frau eine Familie gründet. Die Darstellung führte 2022 genau deshalb zu Diskussionen.

Es ging noch weiter: Der Film wurde in mehreren Ländern des Nahen Ostens nicht gezeigt, zudem gab es innerhalb von Pixar Debatten über eine zwischenzeitlich gestrichene Kuss-Szene, die später wieder in den Film aufgenommen wurde.

Chris Evans über Vielfalt und Repräsentation in Hollywood

Schauspieler Chris Evans, der Buzz Lightyear in dem Animationsstreifen spricht, hatte die Entscheidung damals unterstützt. Gegenüber „Variety“ erklärte er, er hoffe, dass Vielfalt auf der Leinwand künftig selbstverständlich werde und nicht länger als kontrovers wahrgenommen werde.

Snoop Dogg fühlt sich von Kinderfragen überfordert

Snoop Dogg hingegen machte deutlich, dass er sich durch die Fragen seiner Enkelkinder überfordert gefühlt habe. „Kinder stellen Fragen, auf die man manchmal keine Antwort hat“, sagte der 52-Jährige weiter im Podcast. Wie alt die Kids seien, über die er sprach, offenbarte Snoop Dogg nicht im Interview.

Seine Aussagen in Bezug auf Verunsicherung und gleichgeschlechtliche Liebe lösten in sozialen Netzwerken teils zustimmende, teils kritische Reaktionen aus. Weitere Äußerungen dazu gab es von dem Musiker nach dem Podcastgespräch nicht.

