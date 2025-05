Snoop Dogg veröffentlicht spontan IZ IT A CRIME – sein 21. Album

Snoop Dogg veröffentlichte am 15. Mai ein neues Album – IZ IT A CRIME ist schon die 21. Platte des Rappers. Damit schenkt er seinen Fans auch 21 neue Songs mit Features von Pharrell Williams, Sexyy Red, Wiz Khalifa, Charlie Bereal, Jane Handcock, October London und vielen mehr. Angekündigt hatte er das Ganze nur wenige Stunden vor dem Release. Der Titeltrack beinhaltet – wie sollte es auch anders sein – Samples von Sades Hit „Is It a Crime“ von 1985.

„Als Musiker kann man Musik machen, bis man stirbt“

Am Mittwoch (14. Mai) war der Rapper im Podcast „The Breakfast Club“ zu Gast und erzählte mehr darüber, wie er nach so vielen Jahren im Rap-Game immer noch inspiriert ist, neue Musik zu machen. „Ich bin MC und liebe es zu rappen und Musik zu machen. Die Leute lieben meine Stimme und es freut sie, wenn ich tolle Platten mache. Wenn ich mal keine guten Platten mache, lassen mich die Leute das auch wissen“, so der 53-Jährige.

Obwohl er zu den erfolgreichsten Rappern der USA zählt, scheint er sich als mehr als nur das zu definieren: „Ich höre das alles und sage mir: ‚Ich sollte mich wie einen Musiker behandeln und nicht wie einen Rapper.‘ Als Musiker kann man Musik machen, bis man stirbt. Aber als Rapper versucht man, einen zu begrenzen.“

Auch wenn Snoop Dogg, wie er selber zu sagen scheint, nicht mehr zu den jüngeren Rappern gehört, releast er derzeit regelmäßig neue Musik. Seine letzte Platte MISSIONARY in Zusammenarbeit mit Dr. Dre erschien erst Ende 2024.

Zu IZ IT A CRIME gibt es für jeden Song eine visuelle Untermalung

Außerdem veröffentlichte der Kalifornier zum Album auch einen Film mit dem gleichen Titel. Die erste Preview soll wohl bei einer privaten Party stattgefunden haben. Mittlerweile teilte er das über einstündige Video auch schon auf seinem YouTube-Kanal.

Damit liefert Snoop Dogg nicht nur ein neues Album zum Hören, sondern auch eine visuelle Inszenierung zu jedem Track der Platte. Zwischen den Songs werden immer wieder ältere Interviewausschnitte des Rappers eingespielt. So werden zwischen den Songs „Can’t Wait“ und „Can’t Get Enough“ Aufnahmen gezeigt, in denen der Musiker über seine langjährige Partnerin und Ehefrau Shante Broadus redet.

Im darauffolgenden Song rappt er passend dazu: „Even when we fight and you get on my last nerve / I just can’t get enough of you.“ (Auf Deutsch: „Selbst wenn wir streiten und du mir auf die Nerven gehst / Ich kann einfach nicht genug von dir bekommen.“)