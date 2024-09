So feiert Nick Cave den aktuellen Musikexpress

Als Heftbeilage gibt’s derzeit die Vinyl-Single mit „Wild God“ & „Long Dark Night“ – jetzt empfiehlt der Hohepriester höchstpersönlich.

Derzeit blickt einem Nick Cave entgegen, wenn man am Kiosk auf die aktuelle Ausgabe des Musikexpress schaut. Zum einen kann man in seine Augen schauen und daneben das Zitat „Ich will mein Leben teilen“ von ihm lesen, zum anderen ist sein Hinterkopf mit den glänzend schwarzen Haaren zu sehen – und zwar auf der beiliegenden Vinyl-Single, die „Wild God“ und „Long Dark Night“ zum Abspielen bereithält.

Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen schon fröhlich Cover und Vinyl-Look sowie auch einige Interview-Auszüge von der Begegnung in London mit euch geteilt – nun zieht Nick Cave himself nach.

In seiner Instagram-Story positionierte er mittig den Musikexpress und setzte dazu den Link, sodass noch Lese-Interessierte die Ausgabe online bestellen können.

Wir freuen uns sehr über diese Art des Supports und Feierei!

Mehr über Nick Cave, was in seiner Welt der Unterschied zwischen Glück und Freude ist und warum er so gerne in alte Kirchen geht, lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress. Ausgabe 09/24 mit dem kompletten Interview und einer exklusiven Vinyl-Single von Nick Cave & The Bad Seeds ist seit Freitag, den 16.8., im Handel erhältlich.