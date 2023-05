Der Kanadier kündigte bereits einen für ihn nötigen Wechsel des Künstlernamens an. Jetzt ist es soweit.

Wenn man jetzt auf die Instagram- und Twitter-Seite von The Weeknd gehen möchte, findet man den kanadischen Musiker zwar immer noch dort, er hat aber seinen Namen auf den Seiten selbst geändert. So bekommen seine über 55,7 Millionen Follower:innen bei Instagram und über 17,3 Millionen Follower:innen bei Twitter jetzt seinen Geburtsnamen angezeigt: Abel Tesfaye.

Bereits Anfang Mai erklärte Tesfaye, dass er mit seinem bisherigen Alter Ego fertig sei: „Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann“, hieß es im Interview mit „W Magazine“. Ob er von nun an unter dem Namen, mit dem er 1990 auf die Welt kam, Musik veröffentlichen wird, ist momentan aber nicht klar.

Ein neues Musikprojekt wurde schon mal von Tesfaye angekündigt. Es soll den Namen THE IDOL VOL.1 tragen und ist voraussichtlich als Begleitmusik zur Drama-Serie „The Idol“ vorgesehen, die Tesfaye mit produziert und in der er neben Lily Rose Depp eine der Hauptrollen übernommen hat. Die Show wird ab dem 5. Juni 2023 in Deutschland via WOW zu sehen sein.

Das aktuelle Studioalbum DAWN FM von The Weeknd erschien im Jahr 2022.