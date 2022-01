Hört The Weeknds neues Album DAWN FM hier im Stream

Foto: WireImage, George Pimentel. All rights reserved.

The Weeknd live in Toronto, 2017

Das neue Album DAWN FM von The Weeknd ist jetzt, vom 7. Januar 2022 an, erhältlich. Neben dem Musiker selbst sind auch Artists wie Lil Wayne und Tyler, the Creator darauf vertreten.

Empfehlung der Redaktion The Weeknd wird UN-Botschafter

The Weeknd machte bereits im August erste Andeutungen zur Veröffentlichung eines neuen Longplayers. In den darauf folgenden Monaten wurde es wieder ruhiger darum. Zu Neujahr hatte der Sänger jedoch eine schöne Überraschung für seine Fans. Das Album sollte bereits eine Woche später erscheinen.

In dem Post hieß es: „Erneut fühlt sich alles chaotisch an. Musik kann heilend sein und das fühlt sich jetzt wichtiger an als eine Markteinführung für ein neues Album. Lass uns die ganze Sache einfach veröffentlichen und gemeinsam mit den Leuten genießen… XO“.

Nun ist es soweit, das gesamte Album kann hier im Stream gehört werden:

Für seinen neuen Longplayer hat The Weeknd auch einige seiner Musiker-Kollegen ins Studio geholt. Darunter Tyler, the Creator, Quincy Jones und Lil Wayne. Auch Schauspieler Jim Carrey hat auf DAWN FM mitgewirkt.

Dieser verriet auch unlängst auf Twitter, was er von der neuen Platte hält: „Gestern habe ich mit meinem guten Freund Abel @theweeknd Dawn FM gehört. Es war tiefgründig und elegant und ließ mich durch den Raum tanzen. Ich bin begeistert einen Part in seiner Symphonie zu spielen“.