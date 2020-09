So würden Slipknot als Pop-Punk-Band klingen

Dass der Corona-bedingte Lockdown mitunter zu höchst kreativen Klangexperimenten führen kann, hat nun ein YouTuber unter Beweis gestellt, der in den vergangenen Wochen anscheinend von einer abenteuerlichen Frage geplagt wurde: Wie würden Slipknot wohl klingen, wenn sie Pop-Punk statt Metal machen würden?

Hört hier die Slipknot-Pop-Punk-Interpretation im Stream:

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5k1AieC2GbM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Motiviert wurde besagte Überlegung von einem elaborierten, natürlich rein fiktiven Gedankenspiel, das SugarpillCovers, wie sich der Musiker auf YouTube nennt, wie folgt zusammenfasste:

„Es ist 2008, noch bevor Sipknot sich der Arbeit an ihrem Nachfolger zu VOL. 3 (THE SUBLIMINAL VERSES) widmen konnten. Corey (Taylor) wendet sich an Clown und sagt: ‚Yo, Joe, dieser Metal-Kram ist scheiße. Lass uns Pizza essen gehen und darüber nachdenken, wie wir unseren Sound ändern können. Meine Eltern verstehen es einfach nicht.‘ Clown überlegt ein bisschen und stimmt Corey schließlich zu – seine Eltern verstehen es ebenfalls nicht. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie widmen sich zwei Jahre lang der Produktion eines Pop-Punk-Albums, entscheiden sich aber schließlich dazu, es nicht zu veröffentlichen. Dies hier ist der letzte verbliebene Song der Platte.“

Dass Slipknot nicht nur nur Genre- sondern auch Altersgrenzen überschreiten, stellte kürzlich eine außergewöhnliche ältere Dame unter Beweis. Diese wurde dabei gefilmt, wie sie es sich bei einem Konzert der Metal-Band gut gehen ließ – im Gegensatz zu den restlichen anwesenden „Maggots“ jedoch in Strickjacke und ganz vorbildlich mit Gehörtschutz.

An dieser Stelle findest du Inhalte von reddit Um mit Inhalten von reddit zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

reddit aktivieren

"

<blockquote class=\"reddit-card\" >

<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/aww\/comments\/hvjhcp\/heavy_metal_can_be_enjoyed_by_all_ages\/?ref_source=embed&ref=share\">Heavy metal can be enjoyed by all ages<\/a> from

<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/aww\/\">aww<\/a>

<\/blockquote>

<script async src=\"https:\/\/embed.redditmedia.com\/widgets\/platform.js\" charset=\"UTF-8\"><\/script>

"

Mit WE ARE NOT YOUR KIND erschien am 09. August 2019 das neunte Studioalbum von Slipknot. In diesem Jahr sollte es eigentlich auf große Welttournee gehen, doch die Corona-Krise machte der Band einen Strich durch die Rechnung. Nachholtermine für die ausgefallenen Konzerte gibt es noch nicht. Für das kommende Jahr wurden aber schon einige Auftritte angekündigt, unter anderem beim Band-eigenen Festival Knotfest in Japan.

WE ARE NOT YOUR KIND jetzt bei Amazon.de bestellen