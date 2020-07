Die Metal-Band Slipknot ist nichts für schwache Nerven: Sänger Corey Taylor schreit sich die Seele aus dem Leib und die dazu passende Musik ist martialisch und laut. Die Fans der Band werden liebevoll „Maggots“ – Maden – genannt und auf Konzerten geht es heiß her, sowohl auf als auch vor der Bühne im Mosh- und Circle-Pit. Ältere Generationen können mit der Musik und Kultur von Slipknot oft nichts anfangen, nicht aber so diese Metal-Oma, die ein Konzert der Band besuchte und dabei sichtlich ihren Spaß hatte.

Strickjacke statt Bandshirt

Nicht nur wegen ihres Alters fiel die Frau im Publikum sofort auf, statt eines schwarzen Bandshirts trug sie lieber eine weiße Strickjacke und einen dazu passenden Schal. In ihr graues Haar war eine Brille gesteckt und die ältere Dame trug auch sehr vorbildlich einen Gehörschutz. Sie hatte ein breites Grinsen im Gesicht und klatschte vor Begeisterung zur Live-Performance von Slipknot.

Das Video von ihr wurde auf Reddit geteilt und bekam dort schon über 47.000 Upvotes. In den Kommentaren wird die Metal-Oma gefeiert und viele wünschen sich, im hohen Alter ebenfalls noch so aktiv zu sein:

Mit WE ARE NOT YOUR KIND erschien am 09. August 2019 das neunte Studio-Album von Slipknot. In diesem Jahr sollte es eigentlich auf große Welttournee gehen, doch die Corona-Krise machte der Band einen Strich durch die Rechnung. Nachholtermine für die ausgefallenen Konzerte gibt es noch nicht. Für das kommende Jahr wurden aber schon einige Auftritte angekündigt, unter anderem beim Band-eigenen Festival Knotfest in Japan.

