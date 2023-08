SonneMondSterne Festival 2023: Line-up, Tickets, Anreise & Wetter

Das SonneMondSterne Festival feiert in diesem August sein 25. Jubiläum. Alles wichtigen Daten dazu gibt es hier im Überblick.

Das SonneMondSterne Festival, kurz SMS, ist eines der größten Open-Air-Veranstaltungen im Bereich der elektronischen Tanzmusik in ganz Europa. Es findet jedes Jahr pünktlich zum zweiten Augustwochenende an der Thüringer Bleilochtalsperre an der Saale statt. So natürlich auch in diesem Sommer.

Von Freitag, den 11. August bis Sonntag, den 13. August, jährt sich das SonneMondSterne Festival nun schon zum 25. Mal, seit seiner Gründung 1997. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Event 2020 sowie 2021 nicht stattfinden. Aber nach dem erfolgreichen Re-Start in 2022 stehen für den runden Geburtstag alle Zeichen auf Festivalsommer am Saalburg Beach.

Line-up

Auch zum 25. Jubiläum „SMS.XXV“ sind wichtige Künstler:innen der elektronischen Tanzmusik angekündigt. So konnten unter anderen Macklemore und Major Lazer, sowie Armin van Buuren, Paul Kalbrenner und K.I.Z als Headliner für die Mainstage gebucht werden.

999999999

A.D.H.S.

Alignment

Alivemaex

Alle Farben

Anfisa Letyago

Anna Reusch

Ann Clue

Ben Böhmer

Bootleg

Boris Brejcha

Camelphat

Charlie Sparks

Charlotte De Witte

Chase & Status

Clara Cuvé

Die Gebrüder Brett

Dirtyphonics

Enrico Sangiuliano

Eskei83

Gestört Aber Geil

GNTN

Harris & Ford

HBz

Holy Goof

I Hate Models

Kobosil

Kollektiv Turmstraße

Kompany

Lari Luke

Len Faki

Levt

Lexy & K-Paul

Lilly Palmer

Luude

Marten Hørger

Massano

Mathias Kaden

Mausio

Modeste

Modestep

Neelix

Nico Moreno

O.B.I.

Ostblockschlampen

Pan-Pot

Reche Vs. Recall

Stella Bossi

Stoked

Thomas Schumacher

Vanessa Sukowski

Vini Vici

Vize

Zombie Cats

Zomboy

Tickets

Tickets für die 25. Ausgabe des SonneMondSterne Festivals sind bereits komplett ausverkauft. Schon in den ersten Wochen nach Verkaufsstart wurden über 30.000 Karten abgesetzt. Die Ticketpreise belaufen sich auf 169,00 Euro für drei Tage. Beim Kombiticket kommen zusätzlich eine Camping-Gebühr in Höhe von 48,00 Euro sowie fünf Euro Umweltpfand hinzu.

Anreise

SonneMondSterne Festival 2023 – SMS.XXV

Wetteraweg 2, 07929 Saalburg-Ebersdorf

Wer mit dem Auto anreist, gibt einfach die Festival-Adresse in das Navigationssystem ein oder kann seine entsprechende Route über die Routenplaner-Funktion von Google Maps nutzen.

Für alle, die mit dem Zug an- bzw. abreisen, gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle zwischen dem Festivalgelände und dem Bahnhof Bad Lobenstein. Die genauen Zeiten findet man unter diesem Link.

Camping & Parken

Der Campingplatz öffnet am Mittwoch, den 9. August, um 10:00 Uhr und schließt am Montag, den 14. August, früh. Während dieser Zeit ist der Campingplatz rund um die Uhr geöffnet. Dieser ist unterteilt in zwei Bereiche: in laut und leise. Während auf dem lauten Campingplatz rund um die Uhr gefeiert und gelärmt werden kann, herrscht auf dem leisen Campingplatz eine nahezu idyllische Ruhe.

Besucher:innen, die mit dem Auto oder Wohnmobil anreisen, können ihre Fahrzeuge auf dem Campingplatz abstellen. Beim lauten Campingplatz (A) ist dies allerdings erfahrungsgemäß nur bei sehr zeitiger Anreise möglich. Für die Nutzung des Parkplatzes wird eine einmalige Gebühr von 30 Euro pro Fahrzeug erhoben. Caravan, Auto mit Anhänger und Kleinbusse kosten 50 Euro pro Fahrzeug. Für Festivalbesucher, die nicht Campen wollen, gibt einen gebührenpflichtigen Tagesparkplatz, er befindet sich in der Nähe der Festival-Bushaltestelle.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.sonnemondsterne.de.

Wetter

Das Wetter wird am kommenden Wochenende ideal zum Feiern im Freien. Der Sommer meldet sich in pünktlich zum Festivalbeginn am 11. August zurück. In Saalburg-Ebersdorf werden Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad Celsius erwartet. In der Nacht kühlt es bei klarem Himmel auf etwa 16 Grad ab.

Am Samstag, den 12. August wird es voraussichtlich bewölkt, jedoch mit durchschnittlichen Temperaturen um die 25 Grad etwas wärmer als am Freitag. Auch nachts bleiben die Wolken am Himmel und es weht ein leichter Wind. Regen wird nicht erwartet.

Beständig bleibt es auch am letzten Tag des SonneMondSterne Festivals 2023. Bis zum Nachmittag bzw. frühen Abend bleibt es bewölkt, bei einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius. Am Abend lässt sich die Sonne dann nochmal blicken und es klart auf. In der Nacht sinkt die Temperatur auf knapp 19 Grad.

