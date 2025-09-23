Sorge um Taylor Swift: Stalker spurlos verschwunden

Was Taylor Swift jetzt für uns tun kann – Paulas Popwoche

Taylor Swift & Travis Kelce: Schalke lädt zur Traumhochzeit in Gelsenkirchen ein

Taylor Swift: Spotify-Rekord mit THE LIFE OF A SHOWGIRL noch vor Release

Der mutmaßliche Stalker der Sängerin ist derzeit nicht auffindbar – Sicherheitsbedenken wachsen weiter

Die Sorge um Taylor Swifts Stalker hat ein neues Ausmaß erreicht. Der Mann, dem die Musikerin Stalking vorwirft, ist wohl aktuell nicht auffindbar, was die Angst um sein mögliches Vorhaben angeblich verstärken würde. Hier alles zum Hintergrund.

Hinter schusssicherer Scheibe – wegen Stalker

Einer Erklärung von Privatdetektivin Brooke Berg zufolge, die Taylor Swift mit seiner Suche beauftragt hatte, hat der Popstar eine einstweilige Verfügung gegen den Stalker namens Brian Jason Wagner erwirkt. Unlängst sind aber wohl zahlreiche Telefonanrufe und Versuche, ihn ausfindig zu machen, um ihm rechtliche Dokumente zu übergeben, gescheitert, so die Infos laut „Yahoo“.

Wie „Yahoo“ weiter berichtete, ist der Stalker auch der Grund, warum Swift bei einem Spiel der Chiefs im Arrowhead-Stadion hinter schusssicherem Glas saß.

Sicherheitsteam nimmt Drohungen ernst

Insider legten laut „Daily Mail“ offen, Taylor Swift sei sehr „besorgt“ wegen des Stalkers, weil er „zu den skrupellosesten Mitteln gegriffen hat, um in ihre Privatsphäre einzudringen“. Vonseiten der Insiderquelle hieß es weiter: „Ihr Team muss extrem wachsam sein, da sie so oft gestalkt wurde und kürzlich herausgefunden hat, dass sie von [Online-]Gruppen in den sozialen Medien angegriffen wird. Sie wird ihre Promotionspläne ändern oder zurückfahren, wenn ihr Sicherheitsteam Online-Drohungen als ernst einstuft. Es ist schrecklich.“

Lange Vorgeschichte von Stalking-Fällen

Zum Background: Brian Jason Wagner soll Swift seit Sommer 2024 verfolgen. Medienberichten zufolge ist er mehrfach in ihr Haus in Los Angeles eingebrochen. Er behauptete demnach auch einst, sie hätten ein gemeinsames Kind. Laut „Guardian“ erwirkte die US-Künstlerin zunächst eine einstweilige Verfügung, die ihn dazu verpflichtete, mindestens 90 Meter Abstand zu ihr zu halten. Seitdem soll er sich dem Verfahren angeblich entziehen, um so die Verfügung zu verlängern.

Wagner ist nicht der erste Stalker, vor dem sich Taylor Swift schützen muss. Mehrere Männer wurden in den vergangenen Jahren durch Einbrüche und Drohbriefe sowie durch exzessive Gewaltandrohungen gegen die 35-Jährige und ihre Familie auffällig.