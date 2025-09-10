Taylor Swift & Travis Kelce glänzen beim Steakhouse-Opening in Kansas City

Promi-Glanz & exklusive Drinks: Taylor Swift unterstützt Travis Kelce bei der Eröffnung seines neuen Steakhouses

Taylor Swift stand ihrem Verlobten Travis Kelce beim Soft-Opening seines neuen Steakhouses 1587 Prime Steakhouse in Kansas City zur Seite. Der NFL-Star eröffnet das Lokal gemeinsam mit seinem Teamkollegen Patrick Mahomes. Einen ersten Einblick in das Könnens des Ladens gab es nun – und Swift sorgte für den Extra-Hingucker-Faktor.

Hand in Hand ins neue Steakhouse

Quellen berichteten gegenüber „TMZ“, dass das Paar am Montagabend, den 8. September, gegen 18.15 Uhr Ortszeit Hand in Hand das Restaurant betrat. Sie stiegen die große Treppe hinauf und begrüßten Familie und Freund:innen, bevor sie sich in einer halbprivaten Ecke niederließen. Dort blieb es trotz der Aufmerksamkeit für die zwei frisch Verlobten eher zurückhaltend, aber liebevoll. Swift trug ein blaues, knielanges Jeanskleid mit Wedges, ihr Haar war zur Seite gestylt. Der Tight End der Chiefs erschien leger in einem grünen, gestreiften Hemd und Cap. Das Paar lachte miteinander, tauschte Küsse aus und strahlte sich gegenseitig an, wenn sie sich im Raum bewegten.

Familienmoment mit Patrick und Brittany Mahomes

Star-Quarterback Patrick und seine Frau Brittany Mahomes waren ebenfalls zu Gast, saßen zwar getrennt voneinander, nahmen sich aber Zeit für ein Gespräch. Taylor Swift spielte zwischendurch mit deren Kindern, unter anderem hielt sie die kleine Tochter der Mahomes auf dem Arm. Laut „TMZ“ lobten Gäste und Personal besonders Swift: Sie sei „witzig, charmant und zugänglich“, während sie mit Spielern und deren Partnerinnen sprach.

Signature-Cocktails für Swift und Kelce

Der Football-Spieler und die Sängerin haben nun auch eigene Cocktails auf der Karte: Kelces „Big Yeti“ enthält Gentleman’s Cut Bourbon, Bulleit Rye, Nocino, Demerara und Bitterstoffe, während Swifts „Alchemy“ Wodka, Dry Curaçao, Aronia-Beere, Cranberry, Erdbeere, Limette und Oolong-Tee kombiniert. Ein kleiner Effekt mit einem Bunsenbrenner soll für ein aromatisches Erlebnis für die Gäst:innen sorgen.

Weitere Drinks in der Kategorie „The Players“ sind „Showtime“ (Patrick Mahomes) und „Queen B“ (Brittany Mahomes). „TMZ“ berichtete außerdem, dass der Name „Alchemy“ auch von Swifts Song aus ihrem 2024er Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT inspiriert ist.

Soft-Opening vor der großen Eröffnung

Die Veranstaltung fand einige Tage vor der offiziellen Eröffnung statt und bot der Familie, Freund:innen und Teamkolleg:innen Gelegenheit, das Lokal kennenzulernen.