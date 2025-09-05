Taylor Swift und Travis Kelce: Lockere Hochzeit im Küstenidyll?

Private Hochzeit: Taylor Swift und Travis Kelce planen angeblich, in Rhode Island zu heiraten.

Seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung warten die Fans gespannt auf weitere Details zu den Plänen der beiden. Am 26. August sorgten Swift und Kelce mit den Bildern zu ihrer Verlobung für Aufregung bei Swifties weltweit. Taylor Swift und Travis Kelce planen nun offenbar, in Rhode Island zu heiraten. Der Popstar hat dort eine 17,75 Millionen Dollar teure Villa, die gerade umfassend renoviert wird. Quellen zufolge könnte das Paar schon im nächsten Sommer dort heiraten.

Neue Details bekannt

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce könnte demnach früher als gedacht stattfinden, und das ausgerechnet im verschlafenen, aber idyllischen Bundesstaat Rhode Island. Das Magazin „Page Six“ hat von einem Insider erfahren, dass das Traumpaar plane, „nächsten Sommer in Rhode Island“ zu heiraten. Die Sängerin besitzt eine Villa auf dem Watch Hill in Westerley, die sich scheinbar in derzeit in Renovierungsarbeiten befindet. Es wäre gut möglich, dass das Paar dort in kleinem Kreise heiraten wird.

Die Quelle verriet nämlich außerdem, dass die Feier nicht so groß sein werde, wie manche vielleicht erwarten würden. „Es wird lockerer sein, als die Leute denken“, heißt es.

Sommerhochzeit in Rhode Island?

In der Vergangenheit hat der Popstar schon einige Partys in ihrer Villa in Westerley gefeiert, besonders bekannt sind ihre Unabhängigkeitstags-Wochenenden, die sie mit Freundinnen wie Selena Gomez, Hailey Bieber oder Blake Lively verbrachte. Ob die Hochzeit mit NFL-Star Kelce also in die Reihe der Parties auf Swifts selbst ernannter „Gatsby-Villa“ einreiht, wird sich noch zeigen.

Swift und Kelce haben seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung keine weiteren Details zu ihren Hochzeitsplänen verraten. Angesichts Swifts Vorliebe für gut kuratierte, strategische Planung ist es auch gut möglich, dass das Paar ihre Vorstellungen nicht vor dem großen Tag veröffentlichen wird. Der Governor von Rhode Island, Daniel McKee, hat es sich jedoch nicht nehmen lasen, den kleinsten US-Bundesstaat als idealen Hochzeitsort für das Paar zu bewerben. Er gratulierte dem Paar und schrieb er auf X: „Rhode Island hat einige der besten Hochzeitslocations der Welt, nur so nebenbei“.

Doch vorerst ist die Sängerin mit ihrem neuen Album-Release beschäftigt. Im Podcast von Travis Kelce und seinem Bruder kündigte sie am 13. August ihr zwölftes Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL an, das am 3. Oktober erscheinen soll. Auf zwölf Titeln erzählt die LP die Geschichte hinter der Fassade des Popstars. Entstanden und produziert wurde THE LIFE OF A SHOWGIRL gemeinsam mit Max Martin und Shellback während der letztjährigen Eras Tour.