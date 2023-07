Ein 40-Jähriger aus Kanada wurde festgenommen, weil er Morddrohungen gegen die Sängerin ausgesprochen hat.

Lana Del Rey wurde erneut zum Ziel eines Stalkers. Ein 40-jähriger Mann aus Kanada musste im Vorfeld eines Konzerts der Sängerin am 15. Juli in Quebec festgenommen werden, nachdem er vor ihrem Auftritt beim Festival d’été de Québec Morddrohungen gegen die Musikerin ausgesprochen hatte. Der kanadische Nachrichtendienst „CTV News Montreal“ gab bekannt, dass der Mann am Donnerstag, den 13. Juli, verhaftet wurde.

Die Polizei von Quebec City teilte gegenüber „CTV News Montreal“ außerdem mit, dass sie schon am 29. Juni eine Beschwerde erhalten und eine Untersuchung eingeleitet habe, die sie schließlich zu dem 40-jährigen Mann namens Denys Mallet aus New Brunswick führte. Laut Polizei-Angaben habe Mallet im Zeitraum vom 1. Januar 2022 und dem 6. Juli 2023 Lana Del Rey „wissentlich gedroht, ihr den Tod oder Körperverletzung zuzufügen“, heißt es in einer Anklageschrift.

Nach Informationen des Nachrichtendienstes soll der Mann aus Dieppe in New Brunswick weiterhin gesagt haben, dass sich das Leben der Sängerin nach ihrem Besuch in Quebec für immer verändern würde. Zudem habe er von Drohungen im Hintergrund gesprochen. Daraufhin wurde eine Untersuchung eingeleitet, die letztlich zur Verhaftung von Denys Mallet in New Brunswick führte. Anschließend wurde ein Abschiebungsbefehl erlassen, um den Angeklagten nach Quebec transportieren zu lassen.

In Quebec erschien Mallet bereits am Freitag (14. Juli) vor Gericht. Auch am 17. Juli musste er sich im Gerichtssaal der Anklage wegen der Morddrohung gegen Lana Del Rey stellen. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft. Ein finales Urteil steht noch aus.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Bereits im Jahr 2018 wurde ein Mann aus Florida verhaftet, nachdem er damit gedroht hatte, Lana Del Rey zu entführen. Später wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Und 2021 leitete man gegen einen anderen Mann eine einstweilige Verfügung ein, weil dieser den Wohnsitz der US-Sängerin mehrfach ohne Erlaubnis betreten und ein Auto von ihr gestohlen hatte.