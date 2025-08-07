„South Park“: Trump-Parodie geht in die nächste Runde

Mel Gibson teilt „Resurrection of the Christ“ in zwei Filme auf

Auch in Folge 2 der neuen Staffel zielt „South Park“ auf Trump und sein politisches Umfeld.

Nach der erfolgreichen Auftaktfolge legt South Park mit Folge zwei der 27. Staffel nach und nimmt erneut Donald Trump und sein Umfeld aufs Korn. In der Episode „Got A Nut“, die am 6. August auf Comedy Central ausgestrahlt wurde, steht eine bizarre Mischung aus ICE-Rekrutierung, konservativen Podcast-Kultur und einem grotesk überzeichneten Mar-a-Lago im Mittelpunkt. Auch US-Vizepräsident J.D. Vance und Heimatschutzministerin Kristi Noem geraten in den Fokus der Macher Trey Parker und Matt Stone.

South Park macht sich erneut über Donald Trump lustig:

In der Folge verliert Schulberater Mr. Mackey seinen Job, weil Trump das Bildungsbudget kürzt. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, lässt er sich beim US-Grenzschutz ICE anheuern. Dort begegnet ihm Kristi Noem in einem Schulungsvideo mit kugelsicherer Weste und der Aussage, sie habe einst einen Welpen erschossen, „weil man manchmal tun muss, was hart ist“. Eine direkte Anspielung auf Noems reales Geständnis aus dem Jahr 2024. Die Szene wird zum wiederkehrenden Gag. Noem erschießt im Laufe der Folge mehrere Hunde. Auch ihr Gesicht, das sich durch übermäßiges Botox ständig ablöst, wird satirisch überzeichnet.

Politische und Popkulturelle Karikatur

Höhepunkt der Folge ist ein Besuch Mackeys bei Donald Trump in Mar-a-Lago, das als Mischung aus „Fantasy Island“ und Epsteins Privatinsel dargestellt wird. Dort trifft Mackey auf einen kindlich dargestellten J.D. Vance, der seinem Chef unterwürfig Babyöl anbietet, in einer Szene, die nicht nur politische, sondern auch popkulturelle Skandale karikiert.

Wie bereits die Auftaktfolge sorgt auch Episode zwei für Aufsehen in sozialen Medien. Besonders ICE geriet in den Fokus, nachdem die Behörde eine Szene aus der Folge zur Personalwerbung auf X (ehemals Twitter) nutzte. Die „South Park“-Macher:innen reagierten prompt mit einem gewohnt derben Kommentar und dem Hashtag „#eatabagofdicks“.

Wo läuft die 27. Staffel in Deutschland?

Hierzulande kann die 27. Staffel von „South Park“ via Paramount+ gestreamt werden. Pro Woche wird eine neue Episode ausgestrahlt.