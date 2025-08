Leck mich am Arsch! So reagiert „South Park“ auf das Weiße Haus

Wohl doch nicht so irrelevant? Das Weiße Haus bedankt sich bei „South Park“ und die Serienschöpfer Parker und Stone reagieren.

Ein Sprecher des US-amerikanischen Heimatschutzministeriums (Department of Homeland Security, DHS) hat „South Park“ dafür gedankt, dass es „die Aufmerksamkeit auf die Rekrutierung von ICE-Beamten gelenkt hat“. Dabei wurde die Serie in einem Statement des Weißen Hauses erst kürzlich als „viertklassig und irrelevant“ bezeichnet.

Trump vs. South Park

Donald Trump führt im Weißen Haus nicht nur politische Kämpfe, sondern auch einen medienpolitischen Kulturkampf. Vergangene Woche erschien die erste Folge der 27. Staffel der Serie „South Park“, und das mit rekordbrechenden Streamingzahlen. Die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone karikatierten den US-Präsidenten als Satans kleinen Freund — im Fokus stand besonders der „winzige Penis“ des milliardenschweren Republikaners. „Diese Serie ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen an einem seidenen Faden, in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen“, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Die Sprecherin Taylor Rogers fügte außerdem hinzu:„Präsident Trump hat in nur sechs Monaten mehr Versprechen erfüllt als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes – und keine viertklassige Serie kann Präsident Trumps Erfolgsserie aus der Bahn werfen.“

Doch nicht irrelevant

Nun geht der Kampf scheinbar in die zweite Runde: Das DHS postete auf X einen Screenshot des Teasers der zweiten Folge, in der ICE-Beamte als hirnlose Handlanger in Streifenwagen dargestellt werden, um für Stellen bei der Behörde zu werben: „JOIN.ICE.GOV“, dazu ein Link zur Rekrutierungsseite. Später bedankte sich ein Sprecher des DHS in einer Erklärung gegenüber „The Hill“ auch noch bei den Serienmachern dafür, dass die Show „auf die Rekrutierung von ICE-Beamten aufmerksam gemacht hat“. Auf diese Weise befördere die Show die von der Trump-Regierung angeordnete Strategie des DHS, zahlreiche neue Beamte einzustellen, um groß angelegte Festnahmen, Inhaftierungen und Abschiebungen von Migranten durchzuführen.

Während sich die TV-Milliardäre nach der Reaktion des Weißen Hauses auf die erste Folge noch entschuldigten, melden sich Parker und Stone in typischer Sarkasmus: „Wartet mal, wir sind also DOCH relevant?“, gefolgt mit dem Hashtag #eatabagofdicks, was so viel heißt wie: Leck mich am Arsch.