Southside Festival 2023: Line-up, Tickets, Anreise, Zeitplan, Wetter

Alle Infos zum diesjährigen Southside Festival auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck gibt es hier.

Am Wochenende vom 16. bis zum 18. Juni 2023 geht das Southside Festival in die nächste Runde. Mit von der Partie sind unter anderem Kraftklub, Peter Fox, Majan, Trettmann und viele weitere nationale sowie auch internationale Artists (wie Placebo, Billy Talent und Loyle Carner). In diesem Artikel gibt es alle Informationen zum Event, das schon seit 2002 auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck stattfindet.

Tickets

Es sind noch Tickets für das Open Air verfügbar. Diese können im Online-Store der Veranstaltung gekauft werden. Der Festivalpass kostet 260 Euro und erlaubt den Zugang zum Event-Gelände und dem regulären Campingplatz. Alternativ gibt es den Festivalpass „Grüner Wohnen“ zu kaufen, der zum Zelten in der „grünen Oase“ berechtigt und für den ebenfalls 260 Euro gezahlt werden müssen. Wer kein ganzes Wochenende bleiben will, kann jeweils für Freitag, Samstag und Sonntag einen Tagespass für 120 Euro erwerben. Auch für die Warm-Up-Party lassen sich extra Karten für 50 Euro erstehen.

Anreise

Mit der Bahn

Wenn man mit der Bahn anreist, muss der Bahnhof Tuttlingen anvisiert werden. Das Southside-Team weist auf der Website darauf hin, dass es zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Bahnhofs kommen kann. Die Deutsche Bahn stellt daher einen Entlastungszug zur Verfügung, den Festivalbesucher:innen nutzen sollten.

Hinfahrt am Do., 15. Juni 2023 (Stuttgart – Ulm – Tuttlingen, Zug 26921):

Stuttgart Hauptbahnhof: Abfahrt 10.30 Uhr (Gleis wird kurzfristig festgelegt)

Ulm Hauptbahnhof: Abfahrt 11.44 Uhr (Gleis 3)

Aulendorf: Abfahrt 12.57 Uhr (Gleis 2)

Herbertingen: Abfahrt 13.43 Uhr (Gleis 2)

Sigmaringen: Abfahrt 13.56 Uhr (Gleis 1)

Tuttlingen: Ankunft 14.31 Uhr (Gleis 3)

Rückfahrt am Montag, 19.06.2023 (Tuttlingen – Ulm – Stuttgart, Zug 26787):

Tuttlingen: Abfahrt um 04.50 Uhr (Gleis 4)

Sigmaringen: Abfahrt um 05.30 Uhr (Gleis 1)

Herbertingen: Abfahrt um 05.45 Uhr (Gleis 2)

Aulendorf: Abfahrt um 06.16 Uhr (Gleis 2)

Ulm Hauptbahnhof: Abfahrt um 07.09 Uhr (Gleis 3)

Stuttgart Hauptbahnhof: Ankunft um 08.27 Uhr

Am Bahnhof Tuttlingen angekommen, bringt das kostenfreie Shuttle direkt zum Festivalgelände.

Mit dem Auto

Die offizielle Adresse des Events lautet: take-off Gewerbepark in 78579 Neuhausen ob Eck. Das Southside bittet Besucher:innen, die mit dem Auto anfahren, darum, der Festivalbeschilderung zu folgen, sobald diese einsetzt. Die Parkplätze werden dann zugewiesen.

Wer Besucher:innen lediglich zum Festival bringen will, beziehungsweise von dort abholen möchte, tut das an der Tuttlinger Straße Richtung Neuhausen ob Eck. Der Parkplatz ist entsprechend gekennzeichnet.

Auch für Tagesparkplätze ist auf dem Southside gesorgt. Nah am Gelände kann das Fahrzeug gegen eine Gebühr abgestellt werden, alternativ gibt es auch kostenfreie Stellplätze im Bereich des Festivals.

Line-up

Das diesjährige Southside Festival verfügt über ein vielfältiges Line-up. HipHop-Acts wie Loyle Carner, Peter Fox und auch BHZ sind genauso am Start wie Rockbands à la Billy Talent, Queens of the Stone Age und Muse. Eine komplette Übersicht über das Line-up lässt sich auf der Festival-Website entdecken.

Zeitplan

Beim Open Air spielen als Hauptacts am Freitag Queens of the Stone Age um 20.30 Uhr auf der Green Stage, gefolgt von Die Ärzte um 22.30 Uhr. Zeitgleich zu Farin Urlaub & Co. werden BHZ die Red Stage abreißen.

Samstags treten Billy Talent um 23 Uhr auf der Green Stage auf, um 0.30 Uhr müssen sich Besucher:innen zwischen Kraftklub auf der Blue Stage und Alle Farben auf der White Stage entscheiden.

Den Abschluss des Southside Festivals bilden am Sonntag Muse um 22.30 Uhr auf der Green Stage.

Den kompletten Timetable des Events gibt es auf der Website des Festivals.

Das Wetter

Es soll während der Festivaltage größtenteils sonnig werden und Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich sein. Gerade in den Nächten könnte es sich aber deutlich abkühlen und das Mitnehmen einer Jacke oder eines Pullis empfiehlt sich. Am Sonntag ist außerdem eine 30-Prozent-Gewitter-Wahrscheinlichkeit vom deutschen Wetterdienst angekündigt.