Festival-Wetter beim Southside 2026: Tipps für heiße Tage

Sonnencreme, Regencape oder beides? Das Southside Festival 2026 wird heiß – mit bis zu 31 Grad. Alle Wetterinfos und die wichtigste Packliste jetzt.

Das Festival Southside kommt gepaart mit Sommertemperaturen und Sonnentagen. Festivalbesucher:innen sollten Sonnencreme auftragen und Cappie aufsetzen: Es wird vor allem warm in Neuhausen ob Eck, der Gemeinde, in der jährlich das Southside Festival stattfindet.

Dieses Jahr werden vom 18. bis zum 21. Juni rund 59.000 Gäste erwartet, die für Künstler:innen wie Provinz, Halsey, Yungblud und Twenty One Pilots in die Nähe des schwäbischen Tuttlingen anreisen. Besonders wichtige Frage in den Tagen vor dem Festival: Wie wird das Wetter? Regenjacke oder Badehose einpacken?

Was sagt der Wetterbericht?

Dieses Jahr stehen die Chancen auf sommerliches Wetter gut: Bis zu 31 Grad warm kann es freitags und sonntags werden. Bislang liegt die vorhergesagte Regenwahrscheinlichkeit gering. In der Nacht von Freitag auf Sonntag kann es leicht regnen, ansonsten bliebt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei maximal 30 Prozent – die Musikfans könnten also großteils trocken davonkommen.

Generell bringt hohe Temperatur jedoch auch eine erhöhte Sommergewitter-Gefahr mit sich. Sich auch für ein potenzielles Unwetter einzudecken, ist daher trotzdem empfehlenswert.

Packliste

Was muss also mit? Auf der Packliste sollte auf jeden Fall Sonnencreme stehen, am besten Lichtschutzfaktor 50. Bei 30 Grad kann außerdem ein Sonnenschutz wie ein Cappie oder Ähnliches von Vorteil sein und etwas Schatten vor der Bühne spenden.

Außerdem: viel Wasser trinken! Falls das Nass dann doch von oben kommen sollte: Ein Regencape braucht nicht viel Platz im Rucksack und entscheidet im Zweifelsfall, ob ihr bis auf die Haut durchnässt seid oder trocken bleibt.

Im Notfall ins Auto

Wer sich um die Sicherheitslage im Gewitterfall sorgt, kann beruhigt werden: Das Southside hat bereits Erfahrungen mit schweren Unwettern – 2016 musste das Event einmal gänzlich abgebrochen werden. So schlimm wird es dieses Jahr hoffentlich nicht werden. Falls das Sommergewitter doch nahen sollte, ist man im PKW am sichersten geschützt.

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Die Stimmung bleibt optimistisch. Die Chancen, dass dieses Jahr ein sommerliches Southside auf die Besucher:innen wartet, stehen gut. Wer noch an Tickets kommen will: Die Preise für Wochenend-Pässe liegen bei 279 Euro, dabei ist Camping inklusive. Ein Tagesticket kostet 139 Euro.