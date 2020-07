Melt Festival 2021: FKA twigs, Little Simz und Jamie xx sind dabei

Das Melt Festival hatte bereits angekündigt, dass man 2021 auf mehr Diversität achten wolle und zudem auch früher als in den vorherigen Jahren am Start sein werde. So findet das Open Air in Gräfenhainichen das nächste Mal vom 4. bis 6. Juni 2021 statt.

Außerdem hieß es bereits, dass man mit der 23. Ausgabe neue Standards setzen möchte. Nun wurden erste Artists für das kommende Jahr veröffentlicht und eines wird deutlich: hier will keiner tiefstapeln. Zu den schon genannten Acts gehören: FKA twigs, Little Simz, Jamie xx, Earl Sweatshirt, 070 Shake, Yves Tumor sowie Boy Harsher. Aber auch Ellen Allien, Marcel Dettmann, Fatima Yamaha, Arlo Parks plus Sampa The Great werden am Start sein.

Alle Künstler*innen auf einen Blick:

Schaut Euch hier den Trailer zum Festival an:

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6uk8iq6mnbk?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Der Vorverkauf für das Melt 2021 soll schon sehr bald starten und die bereits geshoppten Tickets für 2020 können auf der Website www.meltfestival.de auf das kommende Jahr überschrieben werden.

Melt Festival – Datum 2021

4. bis 6. Juni 2021

Veranstaltungsort

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Preise & Tickets

Die Tickets kosteten zuletzt um die 125 Euro plus fünf Euro Müllpfand. Mehr Infos findet Ihr hier.