Spotify bietet nun direkte Share-Funktion für Instagram-Stories an

Es musste ja so kommen, also zurückkommen. Weil in der alles dominierenden Retromania eben alles wiederkehrt, was dazu imstande ist. Die Kassette ist also wieder da. Echt jetzt. Es ist ein kleines Comeback, zugegeben, aber ein beachtenswertes, da es viel über uns und unsere aktuellen Befindlichkeiten aussagt.

Zunächst mal die Fakten: In den USA wurden 2016 129 000 Musikkassetten verkauft, das entspricht einem Anstieg um 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2017 ging es noch mal um 35 Prozent nach oben. Das ist zwar nur ein kleiner Bruchteil der 2017 dort insgesamt knapp 170 Millionen verkauften physischen Tonträger, aber dennoch bemerkenswert, wenn man jede einzelne verkaufte Kassette verrückt findet. Und wenn man bedenkt, dass viele davon die aktuellen Alben von Justin Bieber, The 1975 und King Krule sind. 70 Prozent der Kunden des dominanten Kassettenherstellers der USA, National Audio, sind obskure Labels mit ebensolchen Künstlern, aber der Rest…