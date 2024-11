Netflix-Serie „Arcane“: Tom Morello macht jetzt K-Pop

Diese ungewöhnliche Kombi gibt es jetzt so der neuen Staffel „Arcane“ zu hören.

K-Pop mit Tom Morello? Ja, sowas gibt’s! Für einen Soundtrack zur Netflix-Serie „Arcane“ hat sich der Rage-Against-The-Machine-Gitarrist mit der K-Pop-Band Stray Kids sowie der Rapperin Young Miko zusammengetan. Entstanden ist dabei der gemeinsame Song „Come Play“. Nun haben die unterschiedlichen Musiker:innen über ihre Kollaboration gesprochen.

You are leaving the „Hardrock-Sicherheitszone“

Gerade jemanden wie den Saiten-Shredder Tom Morello hätte man in diesen Gefilden wohl eher nicht erwartet. „Ich bin stolz darauf, furchtlos zu sein, wenn es darum geht, mit wem ich zusammenarbeite“, sagte er gegenüber „Consequence“. „Ich liebe die Idee, mich außerhalb meiner bequemen, politischen Hardrock-Sicherheitszone zu bewegen. Das ist etwas, das mir in der Vergangenheit sehr geholfen hat, meine klanglichen Grenzen zu erweitern und von neuen Zuhörern zu lernen.“ Zuletzt wurde seine Experimentierfreude erst deutlich, als er einen gemeinsamen Song mit Popstar Post Malone angekündigte.

Doch auf unbekanntem Terrain befand sich nicht nur Tom Morello. Auch für die südkoreanische Boyband Stray Kids war die Kooperation mit dem Ex-Audioslave-Musiker wohl eine ungewohnte Erfahrung. „Es war wirklich neu und interessant, in einem Stück zu singen, das nichts mit der Musik zu tun hat, die wir bisher gemacht haben“, sagte Bandmitglied Han „Consequence“. „Ich glaube, wir haben viel darüber nachgedacht, welche Art von Gesang wir für bestimmte Teile verwenden sollten, nicht nur während der Aufnahme, sondern schon vorher. Da wir einen neuen Gesangsstil ausprobieren mussten, haben wir schließlich auch eine neue stimmliche Fähigkeit entwickelt.“

Buntgemischter Soundtrack – von Electro-Pop bis Southern Rock

Am 23. November war „Come Play“ in der neuen Episode der zweiten „Arcane“-Staffel zu hören. In den ersten Sekunden des Songs ist bereits Morellos typisch quietschendes Gitarrenspiel wahrzunehmen, bevor der Beat samt den Vocal-Performances einsetzt.

Für den Soundtrack der animierten Netflix-Serie, die in der Welt von League of Legends angesiedelt ist, hatte sich ein breites Spektrum an Musiker:innen und Bands zusammengefunden. Dazu gehören unter anderem Twenty One Pilots, Stromae oder Marcus King.