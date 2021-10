„Squid Game“-Star Jung Ho-yeon nun meistgefolgte Südkoreanerin auf Instagram

Foto: Getty Images, Rosdiana Ciaravolo. All rights reserved.

Das Model und „Squid Game“-Darstellerin Jung Ho-yeon ist ab sofort die meist gefolgte Südkoreanerin auf Instagram. Die 27-Jährige übertrifft damit die südkoreanischen Schauspielerinnen Lee Sung-kyung und Song Hye-kyo.

Der internationale Durchbruch gelang Jung Ho-yeon mit ihrem Schauspiel-Debüt in der neuen Netflix-Serie „Squid Game“, die am 17. September 2021 weltweit Premiere feierte. Ho-yeon, die in der Serie die nordkoreanische Wettkampf-Teilnehmerin Kang Sae-byeok spielt, hatte vor Serienstart etwa 400.000 Follower*innen. Diese Zahl ist inzwischen auf 13,2 Millionen angestiegen.

Damit überholte die 27-Jährige nun südkoreanische Schauspiel-Stars wie Song Hye-kyo (bekannt aus „Descendants of The Sun“) und Lee Sung-kyung, die beide bis zuletzt die größten Followerschaften in Südkorea aufwiesen. Letztere ist aus Serien wie „Weightlifting Fairy Kim Bok-joo“ und „Dr. Romantic 2“ bekannt.

Neben Jung Ho-yeon haben nun auch „Squid Game“-Co-Stars wie Lee Jung-jae und Park Hae-soo ihre eigenen Instagram-Konten eingerichtet. Jung-jae kommentierte sein erstes Selfie mit: „Macht man das hier so?“. Kurz darauf zog Hae-soo ebenfalls mit einem Instagram-Selfie nach.

Inszeniert wurde „Squid Game“ von dem südkoreanischen Autor und Filmregisseur Hwang Dong-hyuk. Die Serie erzählt die Geschichte von hunderten, verschuldeten Menschen, die eine mysteriöse Einladung zu einem tödlichen Überlebens-Wettkampf annehmen. Die Teilnehmenden riskieren dabei alles: Gewinnen sie den Wettkampf, wartet ein begehrenswerter Preis. Doch im Falle einer Niederlage bezahlen sie mit ihrem Leben. Die Serie erinnert inhaltlich an Filme wie „The Hunger Games“.

