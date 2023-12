„Star Wars“: Hauptrolle war für Mark Hamill ein Geschenk des Himmels

Der Luke-Skywalker-Darsteller ging davon aus, dass Han Solo Hauptfigur im Film sein würde.

In den späten 1970er-Jahren wurden die Grundsteine für das Weltraumabenteuer „Star Wars“ gelegt. Eine entscheidende Wendung ereignete sich dabei hinter den Kulissen, als Mark Hamill überraschend die Hauptrolle in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ übernahm. Anstatt des damals favorisierten Harrison Ford.

Mark Hamill war noch dabei, seinen Platz in der Unterhaltungsindustrie zu finden. Dass er gleich zu einem der Gesichter von „Star Wars“ werden würde, überraschte ihn dann jedoch selbst.

Die Überraschung kam mit dem Drehbuch

In einem Gespräch bei „Omaze“ enthüllte der Schauspieler seine anfängliche Verwirrung über die Rollenverteilung in dem Film. In dem Video auf YouTube sieht Hamill sich sein Casting für „Star Wars“ an. Er erinnert sich daran, wie er Harrison Ford als Han Solo erlebte und davon ausging, dass Han Solo die Hauptfigur sei, während er selbst mit Luke Skywalker nur eine Nebenrolle spiele. Er verglich die Situation mit den Charakteren Captain America und Bucky aus dem „Marvel Cinematic Universe“. In diesem Vergleich war Ford der schillernde Star, während er sich selbst in seinem Schatten wahrnahm.

Die Überraschung kam für Hamill dann, als er das Drehbuch erhielt und erkannte, dass seine Rolle, Luke Skywalker, die Hauptfigur der Geschichte ist. Die Titelseite lautete: „The Star Wars: The Adventures Of Luke Starkiller As Taken From The ‚Saga Of The Whills’“. Diese Erkenntnis war für den heute 72-Jährigen damals wie eine Offenbarung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heute sind sowohl Harrison Ford als auch Mark Hamill Ikonen der Populärkultur. Obwohl Ford als derjenige mit den ikonischeren Rollen gilt – darunter Han Solo, Indiana Jones und Deckard in „Blade Runner“ – hat Hamill mit der Figur Luke Skywalker ebenfalls seinen festen Platz in der Filmgeschichte gefunden.