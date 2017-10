„Star Wars“-Regisseur warnt Fans vor dem Trailer zu „The Last Jedi“

Am Dienstag beginnt weltweit der Vorverkauf für den kommenden „Star Wars“-Film. „Episode VIII: The Last Jedi“ erscheint am 14. Dezember, Kinowebseiten werden wahrscheinlich wieder unter der Last der Anfragen zusammenbrechen, was auch schon vor zwei Jahren bei „Das Erwachen der Macht“ passiert ist. Passend dazu wird Lucasfilm am Dienstagmorgen auch einen neuen Trailer zum Film veröffentlichen. Und vor diesem Trailer warnt nun sogar Regisseur Rian Johnson.

Zwar wird der Trailer wahrscheinlich keine großen Twists aus dem Film verraten, viel von der Handlung gibt die neue Vorschau auf „The Last Jedi“ aber dennoch preis. Ein Fan hat Rian Johnson auf Twitter gefragt, ob man sich den Trailer gedankenlos anschauen kann, der Regisseur antwortete:

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it. But it’s gooooood….. https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 8, 2017

Johnson ist also hin- und hergerissen. Wenn man die völlige Überraschung haben möchte, dann sollte man den Trailer dringend vermeiden, sagte er seinen Followern. Auf der anderen Seite sei der Trailer aber wohl verdammt gut – eine andere Meinung wäre auch nicht zu erwarten gewesen.

Auch interessant Warum das Ende von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ noch in letzter Sekunde geändert wurde Inwiefern die Handlung des Films vorweggenommen wird, zeigt sich am Dienstag. Fans der Reihe hoffen, dass „The Last Jedi“ endlich einen eigenen Weg geht und sich nicht wie „Das Erwachen der Macht“ komplett an der Blaupause von „Eine neue Hoffnung“, dem allerersten „Star Wars“, entlang hangelt. Adam Driver, der in „The Last Jedi“ Kylo Ren spielt, schlug vor einigen Monaten übrigens vor, dass Disney und Lucasfilm überhaupt keine Trailer veröffentlichen sollten.

Bereits im Frühjahr erschien ein erster Teaser zum Film, von der Handlung wird darin allerdings nichts verraten: