„Star Wars“: Ron Howard verpflichtet Paul Bettany für Nachdrehs zum „Han Solo“-Film

Wir legen uns mal fest: Der 2018 startende „Han Solo“-Film wird niemals so spannend wie seine Dreharbeiten. Zuerst wurden die Regisseure Phil Lorde und Chris Miller gefeuert, nachdem Disney und Lucasfilm nach monatelangen Dreharbeiten aufgefallen war, dass sie doch nicht die Richtigen für den Job sind. Dann wurde mit Ron Howard die sicherste Bank, die gerade Zeit hatte, verpflichtet, um den Film noch sauber abzudrehen. Und als Krönung bekam Alden Ehrenreich zu einem sehr späten Zeitpunkt des Projekts noch einmal einen Schauspielkurs, weil die Produzenten nicht mit seiner Leistung zufrieden waren.

Nun wird kurz vor Ende des Drehs sogar noch weiteres Personal gecastet. Wie Regisseur Ron Howard auf Twitter mitteilte, ergänzt Paul Bettany den Cast des Films, zu dem auch Woody Harrelson und Emilia Clarke gehören. Welche Rolle Bettany („Captain America: Civil War“, „Match Point“) spielen wird, ist allerdings noch unklar. Zuletzt arbeitete der Schauspieler bei „The Da Vinci Code“ mit Howard zusammen.

The Outer Rim just got a little bit wilder #PaulBettany #ForceFriday pic.twitter.com/KzuAwhcIXy

— Ron Howard (@RealRonHoward) 1. September 2017