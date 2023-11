Gossip melden sich mit neuer Single und Albumankündigung zurück

„Crazy Again“ heißt der Albumvorgeschmack und kommt mitsamt Video mit Beth Ditto in der Hauptrolle daher.

Beth Ditto, Nathan ‚Brace Paine‘ Howdeshell und Hannah Billie haben für den 22. März 2024 ein neues Gossip-Album angekündigt. Es soll REAL POWER heißen und einen ersten Teaser gibt es bereits mit der Single „Crazy Again“ zu hören.

Zu dem Track heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe von Ditto: „In dem Song geht es darum, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen.“ In dem dazu gehörigen Video von Ssion zeigt sich auch die Band in verschiedensten Szenarien. Ditto ist unter anderem auf der Toilette, in einem Newsroom und auf der Bühne zu sehen.

Musikvideo zu „Crazy Again“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

REAL POWER ist nach elf Jahren der Nachfolger zu A JOYFUL NOISE und wurde von Rick Rubin produziert, mit dem Gossip 2009 bereits für ihr Werk MUSIC FOR MEN zusammenarbeitete.

Sängerin Beth Ditto scheint selbst kaum zu glauben, dass es mit REAL POWER bald eine neue Platte der Band geben wird. So erklärt sie in der Pressemitteilung: „Als wir anfingen, drehte sich bei Gossip so viel um das Weglaufen – das war immer in der Musik enthalten. Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts und haben uns aus dem Staub gemacht. Und 20 Jahre später hier zu sein und immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich.“

Album-Artwork

REAL POWER: Tracklist