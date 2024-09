„Kaulitz Takeover“ im Radio: Bill Kaulitz bekommt für einen Tag eine eigene Show

„Ich freue mich schon alles umzukrempeln“, sagt der Frontmann von Tokio Hotel.

„This is BillFM!“ Dieser Satz wird heute noch einige Male durch deutsche Autos, Küchen und Büros schallen. Bill Kaulitz startet am heutigen Freitag (20. September) seine „Karriere“ als Radiomoderator und übernimmt für einen ganzen Tag den Sender bigFm.

Tokio-Hotel-Star freut sich über die Gelegenheit

Auf der Bühne hat Kaulitz seine Stimmqualitäten schon zur Genüge dargeboten. Jetzt möchte er ebenfalls im Hörfunk ein Massenpublikum begeistern. Auf der Webseite von bigFM verkündet der Sänger von Tokio Hotel: „Endlich mein eigener Piratensender. Ich freue mich schon alles umzukrempeln und bigFM mal richtig mausig zu machen – the party has arrived!“

Hier könnt ihr euch das Kaulitz-Takeover anhören.

Eines von vielen Nebenprojekten

Seine Radioshow ist nicht das einzige Standbein, das sich Kaulitz neben seiner Musikerkarriere aufbaut. Als „Rainbow Wool“-Kollektion verkauft er in seinem Online-Store Caps, Aufnäher und Schnürsenkel, die mithilfe der Wolle von über 20 schwulen Böcken in Löhne, Nordrhein-Westfalen, hergestellt wurden. Da schwule Schafe nicht für die Zucht genutzt werden können, werden die Tiere in der Regel umgebracht. Das möchte Kaulitz verhindern.