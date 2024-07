Steve Albini: Straße in Chicago wird nach ihm benannt

Zu Ehren des verstorbenen Steve Albini wird die Straße, in der sich sein Tonstudio befindet, nach ihm benannt.

Zwar ist Steve Albini in Pasadena, Kalifornien, geboren und in Missoula, Montana aufgewachsen, allerdings zog der Musiker und Toningenieur bereits 1980 zum Studieren nach Chicago und blieb bis zu seinem Tod im Mai 2024.

Dementsprechend war Albini mit der dortigen Musikszene verwurzelt und baute da auch sein legendäres Tonstudio Electrical Audio auf. Um das plötzlich verstorbene Musikgenie zu ehren, wurde nun die Straße, auf dem sich auch das Studio befindet, umgetauft.

„Steve Albini Way“

Ganz genau befindet sich die „Steve Albini Way“ in dem Block 2600-2700 der West Belmont Avenue in Avondale, zwischen der North Rockwell Avenue und der North California Avenue. Die Umbennung kam durch den Stadtrat Carlos Ramirez-Rosa zustande, der eine Verordnung verabschiedete und damit den Straßennamen umänderte. In diesem Abschnitt befindet sich auch Steve Albini Tonstudio Electrical Audio, in dem zahlreiche Musiker:innen ihre Alben aufnahmen. Den offiziellen Beschluss der Umtaufe in „Steve Albini Way“ teilte auch die Instagram-Seite des Studios und bedankte sich in der dazugehörigen Bildunterschrift bei Albini.

Steve Albini agierte allerdings nicht nur als Produzent, sondern war ebenfalls Frontmann der Rockband Shellac und Musiker bei Big Black. Der selbsternannte Toningenieur nahm Klassiker wie unter anderem das 1993 erschienene Album IN UTERO von Nirvana, SURFER ROSA von den Pixies und RID OF ME von PJ Harvey mit auf. Sein letztes Album mit Shellac war TO ALL TRAINS, das die Band Ende Mai, kurz nach Albinis Tod, veröffentlichte.

Der Musiker starb am 7. Mai im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt.