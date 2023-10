Nirvana veröffentlichen Deluxe-Edition von IN UTERO zum 30. Jubiläum

Das Album enthält unter anderem die Live-Aufnahmen des letzten Konzerts der Band in Seattle.

Als IN UTERO erstmals 1993 erschien, war es ein Abbild seiner Zeit und spiegelte die damalige Gefühlslage von Nirvana wider. Besonders Kurt Cobains Unbehagen über den Promi-Status der Band prägte das Album. Jetzt wird die Erfolgs-Platte der Grunge-Band durch eine Deluxe-Edition gewürdigt.

53 Bonus-Tracks zum Jubiläum

Unter den Songs befinden sich ganze 53 bisher unveröffentlichte Stücke. Neben den remasterten Versionen der Original-Tracks und den B-Seiten sind zwei komplette Konzerte aus der „IN UTERO“-Ära enthalten, darunter der letzte Auftritt der Band in Seattle aus dem Jahr 1994. Sechs der Bonus-Live-Tracks wurden auf Konzerten in Rom, Springfield und New York aufgenommen. Die remasterten Songs stammen von Bob Weston, dem einzigen Tontechniker neben Steve Albini, der schon bei den ursprünglichen Sessions assistierte.

Die Deluxe-Version von IN UTERO ist in verschiedenen Formaten verfügbar: eine limitierte 8 LP Super-Deluxe-Box, eine 5 CD Super-Deluxe-Box, eine 2 CD Deluxe-Edition, eine 1 LP Vinyl-Edition und eine digitale Super-Deluxe-Edition. Alle Informationen zu den einzelnen Box-Sets gibts auf der Website von Nirvana.

Bereits 2013 hatten Nirvana eine „IN UTERO“-Deluxe-Edition zum 20. Jubiläum der Platte rausgebracht. Musikexpress-Autor Mike Köhler schreibt dazu: „Kurt Cobains musikalisches Vermächtnis in vier Jubiläumseditionen – von der schnöden Einzel-CD bis hin zur „Limited Super Deluxe Edition“ mit drei CDs und einer DVD“. Sein gesamtes Review könnt ihr hier lesen.

MUSIKEXPRESS 11/23

Mehr über die Geschichte hinter IN UTERO erfahrt ihr in der neuen Ausgabe von MUSIKEXPRESS, mit Nirvana in der Titelstory.

IN UTERO war eine kompromisslose Kampfansage an den Kapitalismus, ein Liebesbrief an den US-Underground und ein Fingerzeig in die Zukunft

