Pixies kündigen neues Album THE NIGHT THE ZOMBIES CAME an

Insgesamt 13 Songs, auf denen Emma Richardson zum ersten Mal Bass für die Alternative-Rockband spielt.

Pixies kündigen ihre neue Platte THE NIGHT THE ZOMBIES CAME an. Mit „You’re So Impatient“ gab die Gruppe bereits einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album – und schickt mit „Chicken“ gleich einen zweiten hinterher. Dabei spielt die Band aus Boston mit Referenzen, in dem sich einzelnen Songelemente auf andere Stücke auf der LP beziehen und kreieren so eine Art „Film“. THE NIGHT THE ZOMBIES CAME erscheint am 25. Oktober 2024.

Eine cineastische Erzählweise

Zwei Jahre nach Pixies‘ achtes Studioalbum DOGGEREL meldet sich das Quartett mit THE NIGHT THE ZOMBIES CAME zurück. Genau wie beim Vorgänger arbeitete die Gruppe erneut mit ihren Produzenten Tom Dalgety zusammen, den die Band mittlerweile als „fünftes Pixie“ bezeichnet. Gleichzeitig birgt der Aufnahmeprozess einige Neuheiten. Mit dem neusten Werk weihen sie nicht nur ihre neue Bassisten Emma Richardson ein, sondern erweitern auch die Rolle eines anderen Mitglieds. Der Gitarrist Joey Santiago arbeitete bereits für DOGGEREL an einigen Songtexten mit, nun verfasste Santiago für „Hypnotised“ eine sogenannten Sestina – also sechs sechstrophige Gedichte.

Verschiedene Sounds treffen aufeinander

Um die Ankündigung der Platte gebührend zu zelebrieren, veröffentlichten die Pixies nun also ihre zweite Single-Auskopplung „Chicken“. Darin versetzt sich Black Francis in die Lage eines geköpften Huhns, das sich wie ein:e Schauspieler:in in einem Zombiefilm vorkommt (er will es zumindest!). Spannend bleibt, wie sich „Chicken“ in die Chronik der Platte einbetten wird. Schließlich erklärte Francis: „Es gibt in den Songs Fragmente, die mit Fragmenten in anderen Songs in Beziehung stehen – So haben wir am Ende mit der neuen LP eine Art Film gemacht“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch vom Sound gher soll THE NIGHT THE ZOMBIES CAME eine abwechslungsreiche Platte werden. Laut Pressemitteilung ließen sich die Song in „country-angehauchte, balladeske“ Stücke und „wütenden Punk-Nummern“ einordnen. Wie letzteres klingt, zeigte die Pixies mit ihrer bereits veröffentlichten Single „You’re So Impatient“.

Hier die vollständige Trackliste:

Primrose You’re So Impatient Jane (The Night the Zombies Came) Chicken Hypnotised Johnny Good Man Motoroller I Hear You Mary Oyster Beds Mercy Me Ernest Evans Kings of the Prairie The Vegas Suite

Die Pixies befinden sich derzeit auf ihrer Europa-Tour. Am 8. August wird die Band auch ein Konzert in Deutschland beim „Musik im Park“ in Schwetzingen bei Heidelberg geben.