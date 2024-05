Steve Buscemi wurde attackiert & mit „Prellungen und Blutungen“ ins Krankenhaus gebracht

Der Schauspieler wurde mitten auf der Straße in New York von einem Unbekannten angegriffen.

Ein Sprecher von Steve Buscemi hat bekannt gegeben, dass der Mime am Mittwoch (08. Mai) in New York körperlich attackiert wurde. Der Täter, der den 66-Jährigen unvermittelt niederschlug, ist derzeit noch auf der Flucht. Die Polizei ermittelt bereits, konnte bisher aber keinen Verdächtigen ausmachen.

Buscemi soll „Opfer einer zufälligen Gewalttat“ geworden sein

Der „Fargo“-Schauspieler soll im Stadtteil Manhattan unterwegs gewesen sein, als ein nicht weiter bekannter Mann gewaltvoll auf ihn losging. Steve Buscemi kam daraufhin ins Stolpern und soll rückwärts gestürzt sein, wodurch er sich Gesichtsprellungen, Hautabschürfungen und Blutungen zuzog. Kurz darauf wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, so Buscemis Publizist gegenüber „New York Post“. Weiterhin teilte er mit, dass sich Steve Buscemi inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden würde: „Er ist okay und dankt allen für ihre Genesungswünsche.“

„Steve Buscemi wurde in Midtown Manhattan angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat der Stadt“, fügte der Sprecher des Mimen hinzu. Ob die Attacke tatsächlich kein Hassverbrechen gegen Buscemi, sondern ein nicht weiter gesteuerter, sinnloser Gewaltakt war, muss die Polizei noch herausfinden. Die Ermittlungen gestalten sich allerdings wohl als schwierig, da der Täter nach dem Angriff flüchtete und Aufnahmen der Überwachungskameras der Umgebung erst noch ausgewertet werden müssen.

Nicht der erste Schauspieler-Angriff dieser Art

„Boardwalk Empire“-Kollege Michael Stuhlbarg musste Ende März 2024 eine ähnlich schmerzhafte Erfahrung machen. Der 55-Jährige soll beim Joggen an der Upper East Side gewesen sein, als ein Mann ihn mit einem Stein bewarf. Anders als bei Buscemi konnte Stuhlbarg seinen Angreifer jedoch verfolgen und in Richtung der Polizei treiben, die am Rande des Central Parks patrouillierte.

Steve Buscemis nächstes Job-Projekt

Im April 2024 wurde offiziell gemacht, dass Steve Buscemi in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten für die Grusel-Serie sollen bereits im Frühjahr begonnen haben. Welche Rolle der 66-Jährige genau übernehmen wird, hält der Streaming-Anbieter bisher geheim. Bis die zweite Staffel auf Netflix verfügbar sein wird, müssen sich Fans noch bis 2025 gedulden.