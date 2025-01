Steven Wilson hat ein neues Album angekündigt

Im März soll die Platte, die den Titel THE OVERVIEW trägt, herauskommen. Alle Infos hier im Überblick.

Steven Wilsons steht mit einem neuen Werk in den Startlöchern. Der Plan: Es soll am 14. März 2025 veröffentlicht werden. Hier mehr Infos zur LP.

Es ist eine Rückkehr

Was man von der achten Platte, die den Titel THE OVERVIEW trägt, erwarten können? Laut Pressemitteilung soll es seine Rückkehr zur progressiven Musik markieren. Wie lange dieses Prog-Comeback andauert: 42 Minuten. Dafür gibt’s auf dem Album aber auch nur zwei Tracks – „Objects Outlive Us“ und die wie das Werk betitelte Stück „The Overview“.

Von ganz oben betrachtet

Inhaltlich dreht sich auf THE OVERVIEW alles – wie sollte es auch anders sein bei dem Albumtitel – den Overview-Effekt. Wilson dazu in der PM: „Es ist eine 42-minütige Reise, die auf dem berichteten ‚Overview-Effekt‚ basiert, bei dem Astronauten, die die Erde vom Weltraum aus sehen, eine transformierende, kognitive Veränderung erfahren, wobei sie meistens eine überwältigende Wertschätzung und Wahrnehmung von Schönheit sowie ein verstärktes Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen und der Erde als Ganzes erleben. Allerdings sind nicht alle Erfahrungen positiv. Manche sehen die Erde wirklich als das, was sie ist, unbedeutend und verloren in der Weite des Weltraums, und die Menschheit als problematische Spezies. Als Spiegelbild davon präsentiert das Album Bilder und Geschichten des Lebens auf der Erde, sowohl gute als auch schlechte.“

Die Gäste

Ursprünglich war das Album als Solo-Ding gedacht, doch die Endversion der Platte ist nun doch mit Studiohilfe von Randy McStine, Adam Holzman und Craig Blundell entstanden.

Der Film + Premiere in Potsdam

THE OVERVIEW wird außerdem zum VÖ von einem Film begleitet, bei dem ein regelmäßiger Partner Wilsons – Miles Skarin – Regie führte. Die Premiere von Film und Album findet in Deutschland am 3. April in Anwesenheit Steven Wilsons im Potsdamer Rotor Studio statt. Tickets sind ab dem 9. Januar via Rough Trade erhältlich.

Tour ab Mai

Nach Veröffentlichung seines neuen Albums wird Wilson zudem auf eine europaweite Tournee gehen – fünf Konzerte in Deutschland inklusive. Alle Gigs ab Mai hier im Überblick: