Ariana Grande neues Album „Petal“: Alles zum Release

Ariana Grande kündigt ihr 8. Album mit 12 Tracks an – Release im Juli in Eigenproduktion & mit Independent-Label. Alle Infos hier.

Schon ihr achtes Album wird Ariana Grande diesen Sommer herausbringen. Das verkündete sie am 28. April 2026 via Instagram.

Für Fans kommt das nicht überraschend. Auch wenn die Sängerin zuletzt erzählte, dass sie für eine neue musikalische Veröffentlichung „mindestens vier weitere Arme und ein extra Hirn“ brauchen würde, waren sich ihre Anhänger:innen schon sicher, dass neue Musik in der Mache sei.

Bereits am 8. April postete sie Bilder aus dem Aufnahmestudio – zehn Tage später folgte ein kurzer Clip, in dem sie bereits etwas über ihr neues Projekt erzählte.

Hier nun also ein Check, was man bereits über das neue Album weiß.

Blumen durch Beton: Das Konzept hinter „Petal“

Das neue Album trägt den Titel „Petal“ und soll laut Grande für etwas stehen, „das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Schwierigem hindurchwächst“, wie Blumen durch Betonpflaster.

Die neuen Songs sollen also positiv gestimmt sein und zeigen, dass Ariana Grande einen „Healing Process“ durchgeht.

Das Cover und die Teaser der neuen Veröffentlichung erinnern stark an ihre ersten drei Alben in Schwarz-Weiß. Dieses Mal ist sie jedoch mit einem breiten Lachen darauf zu sehen.

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Release, Tracklist und Tour-Überschneidung

„Petal“ wird zwölf Tracks umfassen, die Titel der Stücke sind aber noch nicht veröffentlicht. Releasedatum ist der 31. Juli – das sind also noch knapp drei Monate. Die Fans erwarten deshalb bald auch eine erste Single-Auskoppplung aus dem neuen Album.

Bemerkenswert ist, dass Grande während des Albumrelease auf ihrer Tour zu ihrem letzten Album „Eternal Sunshine“ unterwegs sein wird. Fans hoffen daher, dass sie auch die neuen Tracks dort bereits live spielen wird.

Sound, Kollaborationen und Eigenproduktion

In welche Richtung der Sound der neuen LP gehen soll, ist noch unklar. Bekannt ist lediglich, dass sie erneut mit ihrem Producer Ilya zusammenarbeitet, der sie seit ihrem Album „Sweetener“ 2018 unterstützt hat. Zudem vermuten viele, dass es ähnlich wie der Song „Positions“ klingen wird, da Komponist Peter Lee Johnson, der an dem Track mitgewirkt hat, auch in den Credits des neuen Albums vertreten ist.

Grande hat diesmal alle Songs selbst geschrieben und auch selbst produziert.

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Independent Artist: BabyDoll Records

Darüber hinaus ist sie nun eine Independent Artist, da das neue Album über ihr eigenes Label vermarktet wird. Ihre Musik ist nun bei BabyDoll Records lizenziert.

Damit macht die Sängerin und Schauspielerin erneut einen großen Schritt in die Musikbranche, von der sie sich laut eigenen Aussagen eigentlich eher entfernen wollte. Schließlich ist Grande in den letzten Jahren auch als Schauspielerin deutlich gewachsen. Erst im November 2025 schloss sie mit „Wicked: For Good“ ihre Rolle als Glinda ab. Zuletzt war sie im Trailer für „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ zu sehen, der im November 2026 erscheinen soll.

Tour ab Juni: USA und London

Zunächst geht sie jedoch auf Tour. Diese wird Ariana Grande ab Anfang Juni vorwiegend in den USA spielen. Ab dem 15. August sind dann auch noch neun Shows in London angesagt.