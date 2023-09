Ein opulent angelegtes Progressive-Rock-Elektro-Patchwork mit Seventies-Schlagseite und getanzten Erinnerungen.

Mit reichlich Fantasie lässt sich schon vorstellen, dass die 65 Minuten Musik, die dieses Album enthält, in einer Garage eines Stadthauses in Norden von London entstanden sind. Aber grundsätzlich gilt: Die zehn Tracks von Steven Wilson ziehen in einem Lichtjahre entfernten Raumschiff durch Galaxien, sie sind Imagination, Space Odyssey oder Klangbild (wie schrieb jemand so treffend: ein mit Sound hergestelltes Escher-Gemälde).

Über das Album hinaus erscheint ein limitiertes Buch- und CD-Set mit Alternativ-Versionen, Instrumental Mixes, Remixes (u.a. vom Radiophonic Workshop), High-Resolution-Stereo-Aufnahmen und Extra-Artwork. Die Kompositionen in diesem Codex tragen Wilsons wild hin und her fahrende Handschrift aus älteren Produktionen in ein opulent angelegtes Progressive-Rock-Elektro-Patchwork. Dessen Herzstück ist das fast elfminütige „Impossible Tightrope“, eine von Metallgitarren und Chorgesängen befeuerte Space-Sinfonie, die manchmal klingt, als hätte ein Verein aus Weltraum-Kadetten Bo Hanssons LORD OF THE RINGS in den Hades gespielt.

„What Life Brings“ darf an Pink Floyd circa MEDDLE erinnern, Momente lang auch an eine Canterbury-Spitzenmannschaft aus den 70ern, angeführt von Robert Wyatt. „Time Is Running Out“ kommt wie die wiederbelebten Genesis aus einer Elektrobeatgarage getanzt. Das ist ein immenses Musikstück, und es geht wieder um die Zeit, und die Erinnerungen, um all das, was wir mitnehmen können – im Zweifel eben auch in die Weiten des Raumes. Der Soundtrack für einen Film, der unbedingt noch gedreht werden sollte.