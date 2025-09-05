Denzel Washington: So spricht man seinen Namen wirklich aus

Jahrelang falsch ausgesprochen? Denzel Washington erklärt, wie man seinen Namen richtig sagt.

Denzel Washington zählt zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Nun hat der zweifache Oscar-Preisträger in einer US-Talkshow klargestellt, dass selbst langjährige Fans seinen Namen oft falsch aussprechen. Der Ursprung dieser Verwirrung reicht zurück in seine Kindheit.

Denzel Washingtons korrigiert die Aussprache seines Namens

In einem Interview bei „Jimmy Kimmel Live!“ am 2. September eklärte der Hollywood-Schauspieler dem Moderator, dass viele Menschen seinen Namen bereits seit Jahren falsch aussprächen. Statt „Den-ZEL“ werde sein Name eigentlich korrekt als „DEN-zul“ betont. Der Fokus lag also all die Jahre auf der zweiten Silbe, statt, wie es richtig gewesen wäre, auf der ersten Silbe und dem darauffolgenden abgehackten „u“-Laut.

Doch der Oscar-Preisträger ist nicht nachtragend, der Ursprung des Intonationsproblems liege in seiner Kindheit. Der 70-Jährige heißt nämlich bei vollem Namen Denzel Hayes Washington Jr. Er trägt damit auch den Namen seines Vaters, Denzel Hayes Washington Sr. Und weil beide auf den Ruf „DEN-zul“ reagierten, passte die Mutter des Schauspielers die Aussprache seines Namens an, damit sich ihr Ehemann nicht ständig angesprochen fühle, wenn sie ja eigentlich ihren Sohn meine. „Von nun an bist du Den-ZEL“, habe sie gesagt, erklärt der Schauspieler. Seither habe sich die heute geläufige Variante etabliert.



Jimmy Kimmel ließ es sich nicht nehmen, daraufhin eine lustige Beobachtung zu teilen: Aktuell trügen mehrere NFL-Spieler den Namen Denzel, doch bevor Washington weltberühmt wurde, habe es keinen einzigen gegeben. Darauf scherzte der Schauspieler, die Spieler hätten sich offenbar nach ihm benannt.

Sein Kimmel-Auftritt war nicht die erste Korrektur

Dass Denzel Washington die Aussprache seines Namens korrigiert, ist nicht das erste Mal passiert. Schon in früheren Fernsehauftritten, etwa in „The Graham Norton Show“, erklärte der Schauspieler, dass die ursprüngliche Form des Namens seiner Mutter zuzuschreiben sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Denzel Washington blickt mit 70 Jahren auf eine lange Karriere zurück. Er gewann Oscars für „Glory“ (1990) und „Training Day“ (2002) und ist bis heute aktiv auf internationalen Leinwänden zu sehen. Aktuell ist er auf Presse-Tour für „Highest 2 Lowest“, den neuen Film von Regisseur Spike Lee. Im Remake des Akira-Kurosawa-Klassikers spielt der Hollywood-Veteran ein Musikmogul, der in ein Lösegeldkonflikt gerät. Der Film ist seit dem 4. September auf Apple TV+ zu sehen.