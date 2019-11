„Stranger Than Kindness“: In Kopenhagen eröffnet eine Ausstellung von und über Nick Cave

Das wird Dich auch interessieren





Nick Cave beziehungsweise seine Fans kriegen bald eine eigene Ausstellung. In der Nick-Cave-Exhibition in Kopenhagen werden von März bis Oktober 2020 großformatige Installationen und atmosphärische Klanglandschaften ausgestellt. Die rund 300 Objekte stammen aus Caves eigener Sammlung, dem Nick-Cave-Archiv im Arts Centre Melbourne, den Sammlungen der Dänischen Königlichen Bibliothek und von privaten Leihgebern.

Die Ausstellung präsentiert mehr als 50 Jahre von Caves Leben, Werk und Inspiration. Stücke wie Originalvorlagen, handschriftliche Songtexte, Literatur, Fotografie, Videos, Bühnenbilder und gesammelte persönliche Artefakte werden in acht Räumen gezeigt. „Stranger Than Kindness“ will untersuchen, was Nick Caves Leben prägte und ihn zu dem machte, was er heute ist.

Die Ausstellung wurde von Christina Back (Dänische Königliche Bibliothek) und Janine Barrand (Arta Centre Melbourne) in Zusammenarbeit mit Nick Cave für „Den Sorte Diamant“ in Kopenhagen entwickelt und gestaltet. Sie wurde von der Dänischen Königlichen Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem Australian Music Vault im Arts Centre Melbourne kuratiert und produziert. Dass die Ausstellung nach Deutschland kommen wird, ist leider bisher nicht geplant.

Die Nick-Cave-Ausstellung „Stranger Than Kindness“ vom 23. März bis zum 3. Oktober 2020 zu sehen in:

Den Sorte Diamant – Dänische Königliche Bibliothek

Søren Kiergaards Plads

Kopenhagen, Dänemark

Weitere Informationen und Tickets zur Ausstellung findet Ihr hier.

Caves aktuelles Album GHOSTEEN erschien im Oktober 2019 und erhielt von uns sechs von sechs Sternen und die Auszeichnung „Album der Woche“. Nick Cave und Co. werden sich im Mai 2020 auf große Europa- und UK-Tour begeben und dabei auch in vier deutschen Städten Halt machen – präsentiert vom Musikexpress.

Nick Cave And The Bad Seeds live 2020 – hier sind die Deutschlandtermine:

17.05.2020 Köln – Lanxess Arena

18.05.2020 Hamburg – Barclaycard Arena

27.05.2020 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

06.06.2020 München – Olympiahalle

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

GHOSTEEN im Stream hören: