„Stranger Things“: Netflix räumt mit Fan-Theorie zur Episode 9 auf

von 
„Stranger Things“

„Stranger Things“  |  „Stranger Things"-Finale: Netflix-Rekorde und Top-Platzierung

Foto: AFP. CHRIS DELMAS. All rights reserved.

Die Hoffnung auf eine 9. Episode war groß. Netflix macht jetzt Schluss mit der Spekulation. So reagiert die Community.

Netflix hat klargestellt, dass alle Episoden der finalen Staffel von „Stranger Things“ bereits verfügbar sind. In den Profil-Beschreibungen auf Instagram und X heißt es unmissverständlich: „ALLE EPISODEN VON STRANGER THINGS SIND JETZT VERFÜGBAR.“

Die Science-Fiction-Serie der Duffer-Brüder endete zum neuen Jahr nach fünf Staffeln. In den Tagen danach verbreitete sich online die sogenannte „Conformity Gate“-Theorie, wonach der Zeitsprung am Ende der achten Episode eine Illusion des Bösewichts Vecna darstellen würde.

Mysteriöses Teaser-Video befeuerte Fan-Theorien

Netflix hatte die Spekulationen zuvor mit einem rätselhaften Werbeclip angeheizt. Die Botschaft „Deine Zukunft ist unterwegs. #WasKommtAlsNächstes 7. Jan. 2026“ stellte sich jedoch als Ankündigung einer personalisierten Kampagne für das Programm 2026 heraus.

Geteilte Reaktionen in sozialen Medien

Die Online-Community reagiert unterschiedlich auf das Aus für die Theorie. Während manche Zuschauer:innen ihre Enttäuschung über das Serienfinale zum Ausdruck bringen, zeigen sich andere versöhnlicher mit dem Abschluss.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
„Stranger Things“-Cast
„Stranger Things“ ist doch noch nicht am Ende seiner Erzählung angelangt
07.01.2026
von Kim Heuck
Matt und Ross Duffer
„Stranger Things“-Macher: Drei neue Netflix-Projekte starten 2026
08.01.2026
von Paul Hofrath
Linkin Park Perform At The 02
„Stranger Things“-Finale erinnert Fans an Linkin-Park-Musikvideo
06.01.2026
von Hella Wittenberg

Eine Person auf X äußerte den Wunsch, die Macher mögen das Finale überdenken. Optimistischere Stimmen spekulieren, die Theorie könne auch ohne zusätzliche Episode Bestand haben und ein bewusst offenes Ende darstellen.

Kritiker:innen warfen den Serienschöpfern hingegen nachlässiges Schreiben und Handlungslücken vor. Andere Fans verteidigten das Finale als gelungenen Abschluss, der elegant zum Serienauftakt zurückführe.

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zusatzinhalte und Spin-off angekündigt

Obwohl die Hauptserie beendet ist, können sich Fans auf weiteren Content freuen. Ab dem 12. Januar zeigt Netflix die Dokumentation „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5“ mit Einblicken hinter die Kulissen. Hier den Trailer sehen:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Für 2026 ist zudem die Animationsserie „Stranger Things: Tales from ’85“ angekündigt. Die Duffer-Brüder vermeldeten gegenüber „Deadline“ außerdem einen Spin-off mit eigener Mythologie an, der offene Fragen aus dem Finale beantworten soll. Konkrete Infos fehlen hier jedoch.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Netflix Stranger Things Conformity Gate
Artikel Teilen