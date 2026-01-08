„Stranger Things“-Macher: Drei neue Netflix-Projekte starten 2026

Die Duffer-Brüder präsentieren nach „Stranger Things“ drei neue Netflix-Produktionen. „The Boroughs“ dreht das Konzept um: Senior:innen kämpfen gegen Monster.

Die Mystery-Serie „Stranger Things“ ist abgeschlossen. Fans der Geschichte rund um die Freund:innen aus Hawkins müssen allerdings nicht lange auf neue Projekte warten. Die Showrunner der Serie, Matt und Ross Duffer, arbeiten bereits an neuen Produktionen, die 2026 erscheinen sollen.

Gleich drei neue Projekte stehen bereit

Wer sich nach mehr „Stranger Things“ sehnt, wird 2026 nicht enttäuscht. Schon bald soll das animierte Spin-off „Stranger Things: Tales from 85“ erscheinen. Doch nicht nur das: Zwei weitere Projekte werden auf Netflix an den Start gehen, bei denen die „Stranger Things“-Macher als ausführende Produzenten mit an Bord sind. Dabei handelt es sich zum einen um „The Boroughs“ und zum anderen um „Something Really Bad Is Gonna Happen“. Für Fans der abgeschlossenen Serie ist vor allem ersteres interessant, da es sich um eine Art umgekehrtes „Stranger Things“ handeln könnte.

Worum geht es genau beim Neuen?

In der neuen Netflix-Serie „The Boroughs“ wird es nicht um Kinder gehen, sondern um eine Gruppe Senior:innen, die ebenfalls einer monströsen Bedrohung ausgesetzt sein wird. Diese wird versuchen, den Protagonist:innen ihre verbleibende Zeit zu stehlen.

Die offizielle Plot-Synopse von Netflix zu „The Boroughs“ lautet: „In einer auf den ersten Blick pittoresken Seniorensiedlung muss sich eine Gruppe unwahrscheinlicher Held:innen zusammenraufen, um eine monströse Bedrohung zu stoppen, die ihnen die eine Sache klauen will, die sie nicht haben – Zeit.“

Die Ereignisse rund um die Senior:innen-Clique werden sich wohl in New Mexico abspielen, und es sind derzeit acht Episoden geplant. Die Duffer-Brüder sind diesmal nicht als Showrunner, sondern nur als ausführende Produzenten mit dabei. An die Stelle der Showrunner treten Jeffrey Addiss und Will Matthews, die zuvor zum Beispiel an „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ gearbeitet haben. Auch der Cast kann sich sehen lassen: Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard, Alfred Molina, Denis O’Hare und Clarke Peters sind mit dabei. Wann die neue Netflix-Serie erscheinen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Was noch von den Duffer-Brüdern zu erwarten ist

Matt und Ross Duffer sind zudem noch an einem weiteren Projekt als ausführende Produzenten beteiligt. Bei „Something Really Bad Is Gonna Happen“ wird es um ein junges Paar gehen, das kurz vor der Hochzeit steht. Worum genau es gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Miniserie wird ebenfalls 2026 auf Netflix erscheinen.

Fan-Reaktionen auf die „The Boroughs“-Ankündigung

Die Reaktionen von „Stranger Things“-Fans auf die Ankündigung der neuen Serie „The Boroughs“ fielen gemischt aus. Beispielsweise unter einem Reddit-Post, der sich mit der Ankündigung beschäftigt, zeigten sich eher Verwirrung und Desinteresse. Einige Nutzer:innen verstanden etwa nicht, dass die Duffer-Brüder in dem Fall nur Produzenten sind. So schrieb ein Nutzer: „Also DAS war der Fokus ihrer Aufmerksamkeit, anstatt an der fünften Staffel zu schreiben … verstanden.“ Andere Nutzer:innen klärten auf, dass die beiden Brüder nicht die Showrunner des neuen Projektes sind. Wieder andere bekundeten lediglich Desinteresse: „Nein danke“ oder „Ja, das interessiert uns nicht“, schrieben einige.