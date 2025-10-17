„Stranger Things“: Finale Staffel enthüllt endlich das Geheimnis der Schattenwelt

Netflix zeigt im November die finale Staffel von „Stranger Things“. Die Duffer Brothers enthüllen endlich das Rätsel um das mysteriöse „Upside Down“.

Im November 2025 erscheint die lang erwartete finale Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix. Sie wird endlich enthüllen, was es mit der mysteriösen Schattenwelt auf sich hat, die den Protagonist:innen unheilvoll gegenübersteht.

In einem neuen Interview mit den Machern der Serie, den Duffer Brothers, verrieten diese, dass die kommende Staffel das Geheimnis um das „Upside Down“ lüften werde. In der Serie bezeichnet „Upside Down“ – auf Deutsch Schattenwelt – eine Parallelwelt, in der Kreaturen und böse Mächte existieren.

Gegenüber „Variety“ erklärte Ross Duffer, ihnen sei schon zu Beginn des Schreibprozesses bewusst gewesen, dass die wichtigste Frage, die es zu beantworten gelte, „die nach dem Wesen der Upside Down“ gewesen sei. Er ergänzte: „Jede Staffel fragten wir uns: ‚Sollen wir darüber sprechen?‘ Und wir sagten: ‚Nein, warten wir noch.‘ Und dann schließlich sagten wir: ‚Nun, jetzt müssen wir es tun!‘“

Der Trailer zur Serie deutet einen Showdown zwischen der Stadt Hawkins und dem bösen Vecna (Jamie Campbell Bower) an. Währenddessen trauert Dustin (Gaten Matarazzo) um den verstorbenen Eddie Munson (Joseph Quinn), den die Stadt aber für einen Mörder hält. Der Trailer gibt auch einen ersten Einblick in die neue Figur Dr. Kay. Sie wird von der Science-Fiction-Legende Linda Hamilton gespielt.

Zeitsprung von anderthalb Jahren

An anderer Stelle im Interview bestätigten die Brüder einen Zeitsprung von 18 Monaten zwischen dem Finale der vierten Staffel und der ersten Folge der fünften Staffel. Alle Charaktere sind zurück in der Serienstadt Hawkins und leben dort unter militärischer Quarantäne. Außerdem bestätigten die Macher, dass das Finale rund zwei Stunden dauern werde.

Der erste Teil der finalen Staffel erscheint am 27. November um 2 Uhr deutscher Zeit, der zweite Teil am 26. Dezember um 2 Uhr. Das große Finale wird am Neujahrstag zu sehen sein.