„Stranger Things“: Kind feiert Mottoparty ohne Gäste, Eleven spendet Trost

Der arme Aaron: Seine Eltern hatten dem Jungen aus den USA am Sonntag zwar Utensilien und Deko für eine „Stranger Things“-Mottoparty zu seinem Geburtstag spendiert, doch von seinen Freunden hatte wohl niemand große Lust auf die von der nostalgischen Serie inspirierte Feier. Insgesamt acht Schulfreunde hat Aaron eingeladen, doch keiner seiner Freunde tauchte am Ende auf.

Ayen, Aarons Schwester, trug das Leid ihres Bruders auf Twitter und postete Bilder von der missglückten Party, auf der es „Stranger Things“-Kuchen, Monsterblut als Bowle und die aus der Serie bekannte Wanddekoration gab. „none of their punk selves showed up“ fluchte sie in ihrem Post, der mittlerweile schon über 40.000 Mal bei Twitter geteilt wurde.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

Twitter-Nutzer und Fans der Serie spendeten Trost für den enttäuschten Jungen und baten die Stars der Serie, doch einfach spontan vorbeizuschauen. Ein schwieriges Unterfangen, aber immerhin meldete sich Millie Bobby Brown, die in „Stranger Things“ das mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Mädchen Eleven spielt.

Sie teilte Aaron ebenfalls via Twitter mit, dass er ihr für das kommende Jahr eine Einladung zuschicken soll. Dann würde sie natürlich auf der Matte stehen. Daran glaubt zwar niemand wirklich, aber dem Jungen hat der digitale Kontakt zum Serien-Star zumindest den Geburtstag gerettet:

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite… Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) March 20, 2018