„Stranger Things“: Netflix kündigt Staffel 3 an

Wenig überraschend ist die Ankündigung einer neuen Staffel des Netflix-Erfolgs „Stranger Things“ zwar nicht, dennoch werden die Nutzer des Streaming-Dienstes erfreut sein. Nachdem Netflix im Oktober die zweite Staffel der mittlerweile schon überraschend fest in der Popkultur verankerten Serie veröffentlicht hat, geht die Geschichte der Kids aus Hawkins noch für mindestens eine Staffel weiter.

Nun, nach überraschend langem Zögern, hat Netflix die Serie auch offiziell verlängert. Umfang und Starttermin sind anscheinend noch nicht festgelegt, die grundlegende Story für gleich zwei weitere Staffeln haben die Duffer-Brüder, die als Showrunner fungieren, allerdings schon seit einiger Zeit im Kopf – deshalb konnte im Finale der bisher letzten Folge auch schon die nächste große Bedrohung durch den „Mind Flyer“ angedeutet werden.

FOR THE LOVE OF STEVE, DUH! So hold tight baby darts — season 3 is officially happening.

— Netflix US (@netflix) 1. Dezember 2017