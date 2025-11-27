„Stranger Things“-Weihnachtsmarkt in Berlin: Location, Termine & Infos

von 
„Stranger Things“

„Stranger Things“  |  In Berlin gibt es einen „Stranger Things“-Weihnachtsmarkt.

Foto: Netflix. All rights reserved.

Netflix bringt den offiziellen „Stranger Things“-Weihnachtsmarkt nach Berlin. Vom 4. bis 30. Dezember am Kurfürstendamm 229 mit Demogorgon-Waffeln und Starcourt Mall.

Berlin ist im „Stranger Things“-Fieber: Vom 4. bis 30. Dezember verwandelt sich der Kurfürstendamm 229 in die fiktive Serienstadt Hawkins. Netflix lädt zum offiziellen „Stranger Things“-Weihnachtsmarkt ein.

Demogorgon-Waffeln und Serien-Atmosphäre

Besucher:innen können in der nachempfundenen Starcourt Mall gemütliche Drinks genießen, wie Netflix auf Instagram ankündigt. Außerdem gibt es Demogorgon-Waffeln, die Möglichkeit, auf Will Byers’ Couch zu entspannen, und zahlreiche weitere „Stranger Things“-Goodies sollen erhältlich sein.

Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis sonntags von 15 bis 22 Uhr. An Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen.

Das große Serienfinale ist da

„Stranger Things“-Fans kommen derzeit in jeder Hinsicht auf ihre Kosten. Denn das große Ende der Saga naht: Die ersten vier Folgen der fünften und finalen Staffel sind seit dem 26. November auf Netflix verfügbar. Die Episoden 5 bis 7 folgen am 26. Dezember um 2 Uhr. Das Finale wird am Neujahrstag ausgestrahlt.

Die Serienmacher bestätigten in Interviews bereits einen Zeitsprung von 18 Monaten zwischen dem Ende der vierten und dem Beginn der fünften Staffel. Alle Charaktere sind nach Hawkins zurückgekehrt und leben unter militärischer Quarantäne. Gegenüber „Variety“ bestätigten die Macher zudem, dass das Finale etwa zwei Stunden lang sein wird.

Das große Finale soll auch zentrale Fragen klären: Was genau ist das „Upside Down“, dem die Monster und Bösewichte der Serie entstammen? Und können die geliebten Serienheld:innen es am Ende besiegen?

Themen aus dem Artikel:

Stranger Things Weihnachtsmarkt Berlin Serie finale
